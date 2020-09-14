14 Eylül 2020 tarihli ve 31244 sayılı Resmi Gazete | TÜBİTAK personel alımı yapacak

14 Eylül 2020 tarihli ve 31244 sayılı Resmi Gazete çıktı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK, BİLGEM'e bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel istihdam edecek. Alınacak 7 Ar-Ge personeli ve 4 Ar-Ge teknisyeni Kocaeli'de görev yapacak. Konuya ilişkin detaylara aşağıda bulunan Çeşitli İlânlar kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Atılım Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Kent Üniversitesi İhale Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ