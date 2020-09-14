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14 Eylül 2020 tarihli ve 31244 sayılı Resmi Gazete | TÜBİTAK personel alımı yapacak

14 Eylül 2020 tarihli ve 31244 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknoloji Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel istihdam edecek. İşte detaylar...

14 Eylül 2020 tarihli ve 31244 sayılı Resmi Gazete | TÜBİTAK personel alımı yapacak

14 Eylül 2020 tarihli ve 31244 sayılı Resmi Gazete çıktı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK, BİLGEM'e bağlı  Test ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı bünyesinde görev yapmak üzere 11 personel istihdam edecek.  Alınacak 7 Ar-Ge personeli ve 4 Ar-Ge teknisyeni Kocaeli'de görev yapacak. Konuya ilişkin detaylara aşağıda bulunan  Çeşitli İlânlar kısmına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Kastamonu Üniversitesi İçsu ve Deniz Balıkları Üretim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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14 Eylül 2020 tarihli ve 31244 sayılı Resmi Gazete | TÜBİTAK personel alımı yapacak

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

14 Eylül 2020 tarihli ve 31244 sayılı Resmi Gazete | TÜBİTAK personel alımı yapacak

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