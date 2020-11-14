14 Kasım Cumartesi STAR TV yayın akışı |15 Kasım Pazar STAR TV yayın akışı

STAR TV'de bugün (14 Kasım) ve yarın 15 Kasım hangi program, dizi veya film olduğunu merak eden vatandaşlar arama motorlarına yayına akışına ilişkin araştırmalarda bulunuyor. Bizler de sizler için STAR TV'nin 14 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım Pazar gününe ilişkin yayın akışına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

14 KASIM CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat 12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk (Yaşam)

Saat 14.00 Afacan Beşler 3 (Yabancı sinema)

Saat 16.00 En Güzel Bölüm (Magazin)

Saat 16.15 Menajerimi Ara ( Yerli dizi / tekrar)

Saat 18.45 Star Haber ( Ana Haber)

Saat 20.00 İBO Show ( Eğlence)

Saat 03.30 Erkenci Kuş ( Yerli dizi / tekrar)

Saat 05.30 Afacan Beşler 3 (Yabancı sinema)

15 KASIM PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

Saat 07.30 Medcezir ( Yerli dizi / tekrar)

Saat 12.00 Tülin Şahin İle Moda (Kadın Programı)

Saat 13.00 Afacan Beşler 4 (Yabancı sinema)

Saat 15.00 En Güzel Bölüm (Magazin)

Saat 15.15 Sefirin Kızı ( Yerli dizi / tekrar)

Saat 18.45 Star Haber ( Ana Haber)

Saat 20.00 Menajerimi Ara (Yerli dizi)

Saat 00.15 Tehlikeli Arama (Yabancı sinema)

Saat 02.00 Tehlikeli Arama (Yabancı sinema)

Saat 03.40 Türk Müziği (Müzik)

Saat 04.40 Erkenci Kuş ( Yerli dizi / tekrar)