2023 Canlı seçim sonuçları! İstanbul'da sandıkları açıldı İşte gelen İLK sonuçlar

Türkiye'de 64 milyon 113 bin 941 kişi bu gün sandık başına giderek cumhurbaşkanlığı ve 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilliği için oyunu kullandı.

17:00'de sona eren oy verme işleminin ardından, sandıklar kapandı ve oy sayım işlemlerine geçildi. Milletin heyecanla beklediği seçim sonuçları ile ilgili İstanbul, ilk seçim sonuçları geldi. İşte İstanbul'dan ilk seçim sonuçları.

İstanbul canlı seçim sonuçları İhlas Haber Ajansı verilerine göre açıklanmaya başlandı. Sandıklar açılmasıyla oy sayımı başladı ilk sonuçlar geldi. Yüksek Seçim Kurulunun seçim yasağını kaldırmasıyla birlikte anlık seçim sonuçları seçim sayfamızda yer alacak. Sadece İstanbul'da değil tüm Türkiye'de takip edilen canlı seçim sonuçları için kritik gelişmeler yaşanıyor.

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2023 İSTANBUL İLK SEÇİM SONUÇLARI (CUMHURBAŞKANLIĞI)

1. Aday 186

2. Aday 124

3. Aday 28



2018 İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI (MİLLETVEKİLİ)

3 bölgeye ayrılan İstanbul'da AK Parti;



1. Bölge'de %41.47,

2. Bölge'de %45.22,

3. Bölge'de %41.90

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)



1. Bölge'de %28.89,

2. Bölge'de %24.77,

3. Bölge'de 25.26

şeklindeydi.

2018 SEÇİM SONUÇLARI İSTANBUL (CUMHURBAŞKANLIĞI)

İstanbul'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 50 oy, CHP'nin adayı Muharrem İnce ise 36,89 oy almıştı.

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2018 SEÇİM SONUÇLARI (CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE GENELİ)

2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye genelinde Erdoğan %52.38, CHP'nin adayı Muharrem İnce %30,79 almıştı.

Diğer partilerin adayları ise şu şekilde oy oranı almıştı;

SELAHATTİN DEMİRTAŞ

%8.32

4.039.442

MERAL AKŞENER

%7.42

3.604.384

TEMEL KARAMOLLAOĞLU

%0.90

435.006

DOĞU PERİNÇEK

%0.20

95.923