14 Rus asker zehirlenerek öldü, Putin toplantıyı iptal etti!

Rus lider Putin, 14 Rus denizcinin öldüğü yangın sebebiyle programını iptal etti.

VLADİMİR PUTİN PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal ettiğini, kısa süre içinde Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geleceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmişti.

Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti.

Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.

"SU ALTI GEMİSİNİN NÜKLEER MOTORLU OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ..."

Rus Haber Ajansı RBC'nin haberinde yangının yaşandığı AS-12 tipi su altı gemisinin nükleer motorlu olduğu iddia edilmişti ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada yayılan nükleer sızıntı iddialarının ardından, Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rus denizaltı kazasının yaşandığı bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmediği, Rus meslektaşlarının olayın bir gaz patlaması olduğu yönünde bilgi verdikleri ifade edildi.