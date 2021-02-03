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14 Şubat Sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021? Sevgiliye ne hediye alınır 2021?

Şubat ayı denilince ilk akla gelen gün elbette 14 Şubat oluyor. Sevgililer Günü olarak kutlanan bu gün için, çiftler birbirlerini mutlu edebilecek anlamlı hediyelerin arayışına şimdiden başladı. Peki 14 Şubat Sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021? Sevgiliye ne hediye alınır 2021? İşte sizin için derlediğimiz hediye önerileri...

14 Şubat Sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021? Sevgiliye ne hediye alınır 2021?

Dün dünyada sevgililer günü olarak kutlanan bu romantik gün için geri sayım başladı. Partnerine alacağını kara kara düşünen çiftler şimdiden hediye arayışına başladı. Peki 14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021. İşte hediye önerileri...

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer Günü'nün kesin kökeni hâlâ bir sır olarak kalır, ancak tarihçiler binlerce yıl köklerine inanıyorlar. En popüler teori, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. 

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.  1908 tarihli Katolik Ansiklopedisi'ndeki eski şehitler listesinde, 14 Şubat gününe kayıtlı, inancı yüzünden öldürülmüş üç tane Aziz Valentine geçmektedir: Romantik aşk ile Valentine arasındaki bağlantı tarihi dokümanlarda hiç geçmemektedir ve kimi tarihçilere göre sadece bir efsanedir. Valentine'nin onuruna kutlama günü, 14 Şubat 496 yılında Papa Gelasius tarafından ilan edilmiştir.

SEVGİLİLER GÜNÜ KADINLAR İÇİN NE HEDİYE ALINIR? 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ HEDİYESİ NE ALABİLİRİM 2021 | SEVGİLİYE NE HEDİYE ALINIR 2021?

*FOTOĞRAF ALBÜMÜ / FOTOĞRAFLI TAKVİM

Sevdiğinizle bugüne kadar geçirdiğiniz güzel ve anlamlı zamanlara ait bir fotoğraf albümü yapabilirsiniz. Bu hediye karşısında duygulanmayacak bir kadın olamaz...

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

*BİR KUTU MUTLULUK

Ne alacağınıza karar veremeyen, bir çok seyi sever derseniz bir kutu mutluluk alabilirisniz. İçerisinde partnerinizi mutlu edecek, kitap, kar küresi, kupa gibi eşyaların bulunduğu bir kutu hazırlamka harika fikir olabilir.

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

*ROMANTİK BİR AYDINLATICI

Sevdiğiniz her daim başucunda duracak şık tasarımlı bir aydınlatıcı iyi bir fikir olabilir.

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

*TASARIM MUMLAR

Son zamanlarda fazla popüler olan mumlar hem sadeliğiyle hemde bıraktığı koku ile hoş bir armağan olabilir.

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

*MAKYAJ MALZEMESİ

Kadınların asla hayır diyemeyeceği en güzel hediyeler arasında yer alan makyaj malzemeleri. Günlük hayatta makyaj yapan ve servet yatıran bir sevgiliniz var ise kaçırılmaz bir hediye önerisi olabilir.

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

*HEDİYE DOLU BİR SEPET

İçerisinde bir çok seçeneğin olduğu içinizden gelen ve sevgilinizin sevdiği yiyecekler, aksesurların olduğu bir sepet alabilirsiniz...

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

*PELUŞ AYICIK

Bu özel günün klasikleş hediyelerinin başında yer alan ve asla eskimeyen peluş ayıcıklar. Sevimlilikleri ile sevilen bir hediye olabilir.

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

*KIRMIZI GÜLLER

Aşkın ve sevginin rengi olan bir demet kırmızı gül. Hem Romantik hem de pek anlamlı bir armağandır.

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

*KAR KÜRESİ

Son zamanlarda epey popüler olan kar kürelerini sevmeyen kadın yoktur. Hem minimal hemde sık bir hediye olabilir.

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

*MÜZİK KUTUSU

Yine eskimeyen hediyelerin arasında yer alan müzik kutuları hoş bir hediye olabilir. Sevgiliniz ile fotoğrafınızın yer aldığı tasarım müzik kutularına göz atabilirsiniz...

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

SEVGİLİLER GÜNÜNDE ERKEĞE NE HEDİYE ALINIR?

FORMALAR

Tam bir taraftar, maç izlemeye bayılır. Şu takımın fanı bu formayı alsam havalara uçar harika fikir diyenler için orjinal bir tercih. Hem de kaleyi içten fethedebilirsiniz...

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

KİŞİYE ÖZEL TASARIM CÜZDAN

Hemen hemen her erkek cüzdan kullanmaktadır bir de kişiye özel olursa daha bir cazip hal alabilir. Üstelik kaybolduğu esnada bir opsiyonda sağlayabilir.

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

KOL SAATİ

Erkeklerde en yaygın kullanılan aksesuar saattir. Her saate baktığında aklına gelirim ve ömürlük hediye olur diye düşünüyorsanız güzel bir seçim olabilir.

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

POWER BANK

Her daim ona ulaşmalıyım, her işi telefondan üstelik ihtiyacı da vardı derseniz hoş ve kullanışlı bir armağan olabilir. Kişiye özel tasarımlar ile de daha bir beğenilir hal almaktadır.

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

PLAYSTATİON 

Oyun oynamaya hayır kim hayır diyebilir.  Özelllikle evde vakit geçirmeyi seven bir erkek arkadaş için harika bir hediye seçimi olabilir.

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

TAKI STANDI

Benim erkek arkadaşım metroseksüel, bakımlı saati, gözlüğü çoktur diyorsanız tercihinizi bu harika organizer özellikli tasarımdan yana kullanabilirsiniz.

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

PARFÜM

Harika bir kokuya kim hayır diyebilir ki. Ayrıca alışılagelmiş olsa da harika bir kurtarıcı hediye.

SPOR AYAKKABI

14 şubat sevgililer günü hediyesi ne alabilirim 2021 | Sevgiliye ne hediye alınır 2021

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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