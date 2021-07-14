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14 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında bulunan Fox TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Güne Çalar Saat ile başlayan kanal gündüz kuşağında Fulya ile Umudun Olsun programına yer verirken hemen ardından Sen Çal Kapımı dizisinin tekrar bölümüyle devam ediyor. Akşam ise romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV' de izleyici karşısına çıkıyor. İşte 14 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışı | Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle FOX TV'de

FOX TV'de bugün ne var? sorusunun yanıtını arayanlar için haberimizde 14 Temmuz 2021 Çarşamba FOX TV yayın akışına yer verdik. Güne Çalar Saat ile başlayan FOX 11:00'da Şef Akademi Doğada programını ekrana veriyor. Akşam ise sevilen dizi Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Fox TV'de izleyici karşısına çıkıyor...

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA FOX TV YAYIN AKIŞI


08:00 Çalar Saat

11:00 Şef Akademi Doğada

14:00 Sen Çal Kapımı

16:30 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Sen Çal Kapımı 

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