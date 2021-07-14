14 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Yeni dizi Mahrem ilk bölümüyle TRT 1'de
TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 06:35'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla başlayan kanal, Tozkoparan ile yayına devam ediyor. 12:35'te Gönül Dağı ekranlara verilirken akşam kanalın yeni dizisi Mahrem ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. İşte 14 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı...
TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 14 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:35 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 16:10'de Masumlar Apartmanı özel bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Mahrem dizisi ilk bölümüyle " TRT 1 ekranlarında oluyor.
14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
07:25 Kalk Gidelim
11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)
16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Mahrem