14 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışı | Yeni dizi Mahrem ilk bölümüyle TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 14 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 1 yayın akışına yer verdik. 12:35 saatlerinde Gönül Dağı ekranlarda olurken 16:10'de Masumlar Apartmanı özel bölümüyle yayınlanıyor. 20:00'da Mahrem dizisi ilk bölümüyle " TRT 1 ekranlarında oluyor.

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

07:25 Kalk Gidelim

11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)

16:10 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Mahrem