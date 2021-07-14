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  3. 14 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Evliya Çelebi TRT 2'de

14 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Evliya Çelebi TRT 2'de

TRT 2'de bugün ne var? sorusuna yanıt arayanlar için 14 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışına haberimizde yer verdik. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Eskici yayınlanıyor. Akşam ise Evliya Çelebi izleyici karşısına çıkıyor...

14 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı | Evliya Çelebi TRT 2'de

TRT 2 yayın akışı merak ediliyor. Saat 07.00'de Opera Dünyası ekranda olurken 15:00'da Eskici yayınlanıyor. Akşam ise saatler 20.00'yi gösterdiğinde Evliya Çelebi TRT 2 izleyicisiyle buluşuyor. İşte 14 Temmuz 2021 Çarşamba TRT 2 yayın akışı...

14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA TRT 2 YAYIN AKIŞI

05:00 Fotoğraflar

05:20 Geri Dönüşen Sanat

05:30 İzler Suretler

05:45 Sinema +

06:30 Hayat Sanat

07:00 Opera Dünyası

07:30 Belgesel: Para

08:00 Muasır

08:30 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

09:30 Kelimeler ve Şeyler

10:30 Nakkaşın Fırçası

11:00 Düşüncenin Seyir Defteri

12:00 Tarihin Ruhu

12:30 Hayat Sanat

13:00 Bir Resim Bir Hikaye

13:30 Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar

14:30 Geziyorum

15:00 Eskici

15:30 Sarayın Lezzetleri

16:00 Tarih Söyleşileri

17:00 Belgesel: Beynin Sırları (Secrets of the Brain)

18:00 Hayat Sanat

18:30 Koleksiyoner

19:00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta

20:00 Evliya Çelebi

20:30 Kısa Bir Ara

20:50 Yeryüzleri

21:00 Yerli Sinema: Yol Kenarı

23:00 Edebiyat Söyleşileri

00:00 Hayat Sanat

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