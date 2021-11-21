14 ülkeye yayıldı bile! Eğer yeterli tedbir alınmazsa yeni bir pandemi yaşanabilir! Doç. Dr. Ümit Savaşçı: "Kuş gribi, koronavirüse göre daha bulaşıcı ve öldürücü"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Savaşçı, dünyada artışa geçen kuş gribi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YENİ BİR SALGIN YAŞANABİLİR

Doç. Dr. Savaşçı, kuş gribi ile 2003'te karşılaşıldığını hatırlatarak, "14 ülkede ortaya çıktı. Burada dikkat edilecek husus; özellikle kümes hayvancılığı ile uğraşanlar bir hayvan ölümü ya da kendilerinde öksürük, ateş, eklem, kas ağrısı gibi grip belirtileri görürlerse mutlaka yetkili yerel mercilere haber vermeleri gerekiyor. Eğer bir şeyleri saklarsalar ne yazık ki yine salgın boyutunda vaka artışları ülkeden ülkeye de yayılarak yeniden ekstra sıkıntılar yaşayabiliriz" dedi.

"DAHA BULAŞICI VE ÖLDÜRÜCÜ"

Doç. Dr. Savaşçı, kuş gribinin koronavirüse göre daha tehlikeli olduğunu belirterek, "Ne yazık ki koronavirüse göre daha bulaştırıcı ve daha öldürücü. Vakaların yarısına yakını hayatını kaybedebiliyor. Yüzde 51 ölüm oranı mevcut. Bu konuda özellikle kanatlı hayvan üreticileri, şirketler, vatandaşların ve çiftçilerimizin çok uyanık olması lazım. En ufak şüpheli durumda mutlaka yerel yetkililere haber vermesi gerekiyor" diye konuştu.

"AŞILAMA GÜNLÜK 200-300'E DÜŞTÜ"

Doç. Dr. Savaşçı, Türkiye'deki vakaların seyrine ilişkin de şunları kaydetti:

"Poliklinik başvuru, yatan hasta sayıları ve yoğun bakımda kalan sayılarında azalma mevcut. Ancak Avrupa'daki artış bizi de endişelendiriyor. Bizim şu aşamada aslında net olarak diyebileceğimiz şey; bu salgın artık aşısızların pandemisi. Bizim kliniklerde gördüğümüz vakalarda yatan hastalarda yüzde 80 oranında, aşısızlık mevcut yoğun bakımlarda yüzde 90 oranında aşısızlıklar mevcut. Halkımızın neden aşılarını halen daha yaptırmadığını anlamıyoruz, çözemiyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz. Çünkü günlük 500- 600 aşılama yaparken, sayımız şu anda günlük 200-300 civarına düştü. Dolayısıyla aşıya olan ilgiyi devam ettirmek zorundayız."