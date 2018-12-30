14 yaşındaki çocuğun üzerine kar kütlesi düştü, sonrası korkunç...
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kaldırımda yürüyen talihsiz çocuğun üstüne önce büyük bir kar kütlesi düştü. Karın düşmesiyle yola savrulan Abdülmelik Bingöl (14) kar küreme çalışması yapan kepçenin altında kaldı. Abdülmelik Bingöl kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Karlıova ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Abdülmelik Bingöl’ün üzerine bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Çarpmanın etkisiyle Bingöl, yola savruldu. Bu sırada kar temizleme çalışması yapan Karlıova Belediyesi’ne ait kepçe, Abdülmelik Bingöl’ün üzerinden geçti. Durumu fark eden çevre sakinleri, aracı durdurması için operatörü uyardı.
Yaralanan Bingöl, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından kepçe operatörü Demirci gözaltına alındı.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.