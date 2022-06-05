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14 yaşındaki çocuk serinlemek isterken hayatından oldu!

Ağrı'nın Patnos ilçesinde serinlemek için baraja giren 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

14 yaşındaki çocuk serinlemek isterken hayatından oldu!

Alınan bazı bilgilere göre, Mustafa Özer, LGS sınavı sonrası serinlemek için Yukarı Göçmez köyü mevkisinde Patnos Barajı'na girdi. Özer'in bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

14 yaşındaki çocuk serinlemek isterken hayatından oldu!

CANSIZ BEDENİ BARAJDAN ÇIKARTILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, botla barajda arama yaptı. Daha sonra bölgeye gelen Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri, Özer'in cansız bedenini barajdan çıkardı.

14 yaşındaki çocuk serinlemek isterken hayatından oldu!

Özer'in cenazesi, ambulansa konularak otopsi için Patnos Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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