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  3. 14 yaşındaki Harun 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip

14 yaşındaki Harun 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip

Antalya'da 14 yaşındaki Harun Kaya, doğuştan Fanconi Bickel Sendromu (glikojen depo hastalığı) ve raşitizm hastası olması sebebiyle 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip.

14 yaşındaki Harun 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip

Kepez ilçesinde yaşayan Yunus (43)-Felek Kaya (33) çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Harun Kaya'ya 5 aylıkken karın şişliği sebebiyle götürüldüğü hastanede Fanconi Bickel Sendromu ve raşitizm teşhisi konuldu. Bağırsaklarında yaşadığı sorunlardan dolayı da 3 kez ameliyat geçiren Harun, ilerleyen yıllarda gelişim sağlayamadı. Bacaklarını kullanamayan ve herhangi bir ters harekette kemiklerinin kırılma tehlikesiyle karşı karşıya olan talihsiz çocuk, 14 yaşında olmasına karşın 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip. Maddi durumu iyi olmayan ailesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Harun'un en yakın arkadaşları ise kız kardeşleri. Yaşıtlarının kendisiyle alay ettiğini belirten Harun, tek isteğinin ise eliyle kullanabileceği akülü bir araba olduğunu söyledi.

"KÜCÜKSÜN" DEYİP BENİMLE ALAY EDİYORLAR"

Kendini iyi hissetmediğini söyleyen Harun Kaya, ailesinin kendisini bebek arabasıyla gezdirmek zorunda olduğunu ancak dileğinin yaşıtları gibi dışarıda oyun oynamak olduğunu söyledi. Hayatında bir kez geçtiğimiz yıl yürüyebildiğini anlatan Harun, ardından tekrar ayağa kalkabilecek gücü bulamadığını anlattı. Harun, yaşıtlarının kendisiyle alay ettiğini de aktararak, "Arkadaşlarım çıkıyor, ben çıkamıyorum. Üzülüyorum. Dışarı çıktığımda da küçüksün deyip benimle alay ediyorlar" dedi.

"ONU TAŞIRKEN AYAKLARI KIRILABİLİR"

Kaya'nın kız kardeşleri, ağabeylerinin durumuna çok üzüldüklerini belirterek, "Onu aşağı götüremediğimiz için üzülüyoruz. Çünkü taşıdığımızda ayakları kırılabilir. Ağabeyim bizimle oynayamıyor. Biz yanına gidip onunla oyun oynuyoruz" diye konuştular.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

14 yaşındaki Harun 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip

14 yaşındaki Harun 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip

14 yaşındaki Harun 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip

14 yaşındaki Harun 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip

14 yaşındaki Harun 4 yaşındaki bir çocuğun bedenine sahip

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