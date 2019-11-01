14 yaşındaki kıza 5 kişi tecavüz etti! Karar akıllara durgunluk verdi

Olay, 2016'da İspanya'nın Barcelona kentinde meydana gelmişti. Tecavüz olayı ile ilgili davada akıllara durgunluk veren bir gelişme yaşandı.

Mahkeme, 14 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüzle suçlanan 5 kişiyi sadece 'cinsel istismar'dan suçlu buldu.

Tecavüzden daha düşük bir cezayı öngören cinsel istismar suçundan hüküm giyen sanıklara 10 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

MAHKEMEDEN SKANDAL KARAR!

Mahkeme heyeti tarafından açıklanan karar ise şaşkınlığa neden oldu. 5 kişinin tecavüzüne uğrayan kızın saldırı sırasında alkollü olduğu ifade edilerek sanıkların şiddet kullanmadığı, bu nedenle de ceza indirimi uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca, toplu tecavüze uğrayan kıza 12 bin euro maddi tazminat ödenmesine de hükmedildi.

İspanyol yasalarına göre, bir olayın “tecavüz” ya da “cinsel saldırı” olarak kabul edilebilmesi için fiziksel şiddet uygulandığının kanıtlanması gerekli.

Mahkemenin kararı çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından protesto ile karşılandı.