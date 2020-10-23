14 yaşındaki kızla evlenmişti: Cezası belli oldu!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen olayda, kiracısı olan Suriyeli ailenin 14 yaşındaki kızı V.M.'yi kaçırarak çocuğa nikah kıydı. Bir süre sonra aileyle anlaşarak çocuğa düğün yapan sanık, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasının üzerine 2 ayrı suçtan 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ÇOK KEZ CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİ

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcılık, sanığın olay tarihinde 15 yaşından küçük olan mağduru anlaşarak kaçırıp, gayri resmi nikah kıydığını ve birlikte yaşadıklarını kaydetti. Sanığın, mağdurun ailesi ile anlaşıp sonradan düğün yaptığının anlatıldığı mütalaada, mağdur ile rızası dahilinde çok kez cinsel ilişkiye girdiği ve yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mağdurun bulunduğu, sanığın yakalandığı belirtildi. Mütalaada sanığın, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı', "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

"KANDIRILDIM"

Savunmasında V.M.'nin yaşını bilmeden evlendiğini söyleyen sanık Cafer Ç., "V.M.'nin halası bana yaşını 16-17 olarak söylemişti. Görünüm olarak da büyük gösteriyordu. Eşim, 17 bitti 18 yaşındayım diyordu. Anne babası da böyle söylüyordu. Burada kandırıldım. Yaşı bakımından kandırıldım" ifadelerini kullandı.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatları ise tahliyeye ve beraat taleplerini dile getirdi. Mahkeme başkanı, davanın karara bağlanacağını kaydederek sanığa son sözlerini sordu.

"AİLEM KORONAVİRÜS OLDU, TAHLİYEMİ TALEP EDERİM"

Son sözü sorulan sanık Cafer Ç., "Dini nikahından sonra beraber olduk. 3-4 ay çıktık, hiç beraber olmadık. Yaşını bilmiyordum. Ailem perişan durumda. Hepsi koronavirüs oldu. Tahliyemi talep ederim" şeklinde konuştu.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Cafer Ç.'nin müşteki Ömer M.ye yönelik "tehdit" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 500 TL adli para cezasına çarptırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanığı, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanığın "basit yaralama" suçundan beraatine karar veren mahkeme, tutukluluğunun devamına hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cafer Ç.'nin müştekilerin eski ev sahibi olduğu, mağduru anne ve babasından istediği ancak müştekilerin mağdurun yaşı küçük olduğu için evlendirmeyeceklerini beyan ettiği kaydedilmişti. Şüphelinin, bunun üzerine mağdurun evde yalnız olduğu vakit giderek mağduru kolundan zorla tutup kaçırdığının anlatıldığı iddianamede, mağdurun yok dememesi için şüphelinin hayır dersen seni öldürürüm diye tehditte bulunduğu belirtilmişti.

Şüphelinin mağduru döverek, onunla zorla ilişkiye girdiğinin belirtildiği iddianamede, mağdurun ailesinin tehdit ederek kına ve düğün yaptığı, mağdurun yaşananlara dayanamadığı ve müştekiler başka bir eve taşınınca mağdurun oradan kaçtığı kaydedilmişti. Şüphelinin iddianamede yer alan ifadesinde, mağdur ile arkadaşlıklarının ilerlediği ve sevgili olduklarını, yaşını hiç sorgulandığını, büyük gösterir bir yapıda olduğunu, kimseyi tehdit etmediğini ve rıza ile birliktelik yaşadıklarını söylediği dediği anlatılmıştı.

İddianamede, şüpheli Cafer Ç.'nin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı', kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.