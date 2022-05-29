Dünyanın en güzel şehirleri arasında yer alan konumu ve özellikleriyle adından söz ettiren mega kent İstanbul, 569.yıl önce bugün Osmanlı Devleti padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından başlatılan ve 53 gün süren şiddetli çatışmaların ardından fethedildi. Fethin yıldönümünde ise sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmak isteyenler için 1453 İstanbul'un fethi ile ilgili sözler, mesajlar 2022 | İstanbul'un fethinin 569.yıldönümü ile ilgili resimli mesajlar haberimizde...

1453 İSTANBUL'UN FETHİ İLE İLGİLİ SÖZLER, MESAJLAR 2022

Karadan ve denizden bu şehrin dışarıyla olan irtibatını tamamen kesmiş bulunuyoruz. İşte bütün bunlardan dolayıdır ki, şehrin elimizden kurtulmasına imkan ve ihtimal yoktur. Buna bütün kanaati vicdaniyem ile inanıyorum... (Fatih Sultan Mehmet)

- İstanbul'un fethi ile çağ kapanıp yeni bir çağ açılmış, köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Fetih ile sadece şehir değil, gönüller de fethedilmiştir. Hem milli tarihimiz hem de dünya tarihi için bir dönüm noktası olan İstanbul'un Fethini kutlarım...

"Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" (Hadis-i Şerif)

Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı Ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbul'un fethini kutluyorum Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı...

İstanbul'u niçin fethettiklerini sorduklarında; önce o benim gönlümü fethettiği için... (Fatih Sultan Mehmet)

Baykuştan pervâmız yok, biz şahinler sürüsüyüz. (Fatih Sultan Mehmet)

İki büyük cihanın kesinti noktasında, Türk vatanının ziyneti, Türk tarihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstanbul, bütün vatandaşların kalbinde yeri olan şehirdir. (Mustafa Kemal Atatürk)

İstanbul'un fethi büyük bir olaydır. Bu sadece Türkler'in milliyetçi tarih şuuru açısından dolayı böyle değerlendirilen bir olay değildir. Malesef üzerinde yeterince durulmuyor. İstanbul'un fethi ateşli silahların ve modern askerî tekniklerin kullanıldığı Rönesans tipi bir savaşın doruğundaki bir olaydır. (İlber Ortaylı)

Akşamseddin, Hacı Bayram-ı Veli ile Edirne'ye gittiğinde Sultân II. Murat ile de görüşür. Meşhur hadise, burada geçer. II. Murat Hacı Bayram-ı Veli'ye İstanbul'u kimin alacağını sorunca "İstanbul'un fethi, şu yanımdaki köse ile ha şu beşikte yatan bebeye nasip olacak" der. Köse Akşamseddin'dir, bebe de küçük Şehzade Mehmet'tir. (Erhan Altunay)

29 Mayıs 1453'te gemilerin karadan yürütülmesi ile gerçekleşen, çağ kapatıp çağ açan büyük fethin yıl dönümünü kutlarken, Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olan büyük komutan ve onun kahraman askerlerini bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz.

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümünü kutluyor; inanç, azim, kararlılık ve birliktelikte nice zaferlerin olduğunu milletimize gösteren Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve fetih ordusunu rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz.

Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı minnet ve gururla yâd ediyorum. İstanbul’un Fethinin 569. Yılı Kutlu Olsun.

İstanbul'un fethinin 569. yılında Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusunu minnetle, saygıyla, rahmetle anıyoruz.

Peygamber Efendimiz’in övgüsüne mazhar olan, bu benzersiz şehri medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle ve hürmetle yâd ediyoruz...

- "İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ"

“Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.” |FETİH 1 Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul’un Fethi'nin 569. yılı kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.

İSTANBUL'UN FETHİNİN 569.YILDÖNÜMÜ İLE İLGİLİ RESİMLİ MESAJLAR