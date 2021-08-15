15 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı ATV'de
ATV'de bugün ne var? Fantastik Canavarlar filmi ile güne başlayan ATV'de akşam yeni dizi İkimizin Sırrı izleyici karşısına geçiyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...
Ekranların sevilen kanalı olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Fantastik Canavarlar ile güne başlayan kanalda saat 15:55'te Kalp Yarası'nın tekrar bölümünü yayınlanıyor. Akşam ise ilk bölümü ilgiyle izlenen dizi İkimizin Sırrı ATV izleyicisinin karşısına çıkıyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar ATV yayın akışı...
15 AĞUSTOS 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Fantastik Canavarlar (Yabancı Sinema)
09:50 Dumbo (Yabancı Sinema)
11:55 Dizi TV
15:55 Kalp Yarası
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı