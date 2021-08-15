15 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Hükümet Kadın Star'da Ekranların en çok izlenen kanalı Star TV'de bugün ne olduğunu merak edenler için haberimizde 15 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Medcezir ile güne başlayan kanal akşam Demet akbağ'ın başrolünü üstlendiği Hükümet Kadın filmini ekrana veriyor...

Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Medcezir ile başlayan Star TV'de 13:30'da Aramızda Kalsın ekrana veriliyor. Akşam ise size ve ailenize keyifli anlar yaşatacak yerli sinema Hükümet Kadın izleyici karşısına geçiyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı... 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI 06:00 Medcezir 08:15 Çizgi Film Kuşağı 08:45 Kaçak Gelinler 11:15 Bir Demet Tiyatro 13:15 Erkenci Kuş 15:15 En Güzel Bölüm 15:30 Kazara Aşk 18:45 Star Haber 20:00 Hükümet Kadın