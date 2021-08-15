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15 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Hükümet Kadın Star'da

Ekranların en çok izlenen kanalı Star TV'de bugün ne olduğunu merak edenler için haberimizde 15 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Medcezir ile güne başlayan kanal akşam Demet akbağ'ın başrolünü üstlendiği Hükümet Kadın filmini ekrana veriyor...

15 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Hükümet Kadın Star'da

Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Medcezir ile başlayan Star TV'de 13:30'da Aramızda Kalsın ekrana veriliyor. Akşam ise size ve ailenize keyifli anlar yaşatacak yerli sinema Hükümet Kadın izleyici karşısına geçiyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı...

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Medcezir

08:15 Çizgi Film Kuşağı

08:45 Kaçak Gelinler

11:15 Bir Demet Tiyatro

13:15 Erkenci Kuş

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kazara Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Hükümet Kadın

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