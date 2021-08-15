15 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Hükümet Kadın Star'da
Ekranların en çok izlenen kanalı Star TV'de bugün ne olduğunu merak edenler için haberimizde 15 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. Medcezir ile güne başlayan kanal akşam Demet akbağ'ın başrolünü üstlendiği Hükümet Kadın filmini ekrana veriyor...
Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Medcezir ile başlayan Star TV'de 13:30'da Aramızda Kalsın ekrana veriliyor. Akşam ise size ve ailenize keyifli anlar yaşatacak yerli sinema Hükümet Kadın izleyici karşısına geçiyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar Star TV yayın akışı...
15 AĞUSTOS 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Medcezir
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Kaçak Gelinler
11:15 Bir Demet Tiyatro
13:15 Erkenci Kuş
15:15 En Güzel Bölüm
15:30 Kazara Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Hükümet Kadın