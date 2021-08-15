15 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı |Masterchef Türkiye TV8'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal akşam Masterchef Türkiye'yi yayınlıyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım ile güne başlayan kanal hemen ardından 10 Yaş Genç'i ekrana veriyor. Akşam ise sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkıyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı... 15 AĞUSTOS 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI 06:30 Oynat Bakalım 09:45 10 Yaş Genç 10:30 Süper 1 Takım 10:45 MasterChef Türkiye 14:15 Yerli Sinema 16:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye 18:45 MasterChef Türkiye 20:00 MasterChef Türkiye 00:15 Paylaş Benimle