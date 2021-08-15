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15 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı |Masterchef Türkiye TV8'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan TV8'in yayın akışı merak ediliyor. Güne Oynat Bakalım ile başlayan kanal akşam Masterchef Türkiye'yi yayınlıyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

15 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı |Masterchef Türkiye TV8'de

TV8'de bugün ne var? Oynat Bakalım ile güne başlayan kanal hemen ardından 10 Yaş Genç'i ekrana veriyor. Akşam ise sevilen yarışma programı  MasterChef Türkiye  izleyici karşısına çıkıyor. İşte 15 Ağustos 2021 Pazar TV8 yayın akışı...

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Süper 1 Takım

10:45 MasterChef Türkiye

14:15 Yerli Sinema

16:30 Yetenek Sizsiniz Türkiye

18:45 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye  

00:15 Paylaş Benimle

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