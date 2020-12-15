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  3. 15 Aralık ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde ne olacak?

15 Aralık ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde ne olacak?

15 Aralık Salı ATV yayın akışını sizin için haberimizde derledik. ATV gündüz kuşağında Müge Anlı'nın sunduğu türlü olayların çözüldüğü "Tatlı Sert" programı yer alırken, akşam ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekranlarda olacak. İşte ATV yayın akışı...

15 Aralık ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde ne olacak?

15 Aralık Salı ATV yayın akışı nedir? Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? Güne "Müge Anlı'nın Tatlı Sert" adlı programı ile başlarken, günün ikinci yarsında ise sevilen dizi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yeni bölümüyle izleyici ile buluşacak. Peki, ATV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 15 Aralık Salı ATV yayın akışı...

15 Aralık ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde ne olacak?

ATV 15 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 ATV Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.

15 Aralık ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde ne olacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar. Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.

Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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