15 Aralık Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?

15 Aralık Salı Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne pozitif ve capcanlı başlamak isteyenlerin tercihi "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanırken, akşam ise yerli sinema filmi izleyici ile buluşacak. İşte 15 Aralık Salı Star TV yayın akışı...

STAR TV 15 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz

18.40 Star Haber

20:00 Yerli dizi/sinema

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?