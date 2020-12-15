15 Aralık Star TV Yayın Akışı |Demet ve Alişan ile Sabah Sabah yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen kanalı Star TV 15 Aralık Salı yayın akışını sizler için derledik. Güne yeni başlayanların sevdiği program "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" ekranlarda yerini alırken, akşam ise yerli sinema filmi seyirci karşısında olacak. İşte Star TV 15 Aralık Salı yayın akışı...
15 Aralık Salı Star TV yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Güne pozitif ve capcanlı başlamak isteyenlerin tercihi "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı yayınlanırken, akşam ise yerli sinema filmi izleyici ile buluşacak. İşte 15 Aralık Salı Star TV yayın akışı...
STAR TV 15 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Yerli dizi/sinema
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?