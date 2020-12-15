15 Aralık TRT1 Yayın Akışı |Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?

15 Aralık Salı TRT1 yayın akışı nedir? Bugün TRT1 ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında minimal bir yaşam için yarışanların programı "Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar" ekranlarda yerini alırken, akşam ise gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan fenomen dizi "Masumlar Apartmanı" yeni bölümüyle 20.00'da seyirci karşısında olacak. TRT1 ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 15 Aralık Salı TRT1 yayın akışı...

TRT 1 15 Aralık 2020 Salı Yayın Akışı

08.00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.00 Türkan Hanım'ın Konağı

11.00 Gönül Dağı (Altyazılı)

13.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.45 Acemi Anneler

17.15 Seksenler (Altyazılı)

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karakola düşen Gülben hayatının en korkulu gecesini yaşamaktadır. Gülben’i polise Esra’nın şikayet ettiğini düşünen İnci ona hesap sormaya gider ancak şaşırtıcı bir yanıt alır. Gülben yaşadıklarının etkisiyle herkesi büyük bir tehlikeye atar. Safiye köşe bucak kaçmaya çalışsa da Naci kendini hatırlatmaya kararlıdır.

Derenoğlu ailesinin yakınında dolanan Naci, Han’ın radarına takılır. Ancak aileden hiç beklenmedik bir kişinin daha dikkatini çekecektir. Senaryosu Dr. Gülseren Budaycıoğlu’nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Han, Naci’nin kendisiyle ilgili geçmişten bir sırrı bildiğini öğrenir. Bu, Naci’ye daha da bilenmesini sağlar. Esat’tan tamamen vazgeçen Gülben, yeni bir heyecana kucak açar.

İnci, Memduh’un taksi şoförlüğü yaptığını öğrendikten sonra radikal bir karar alır ama kimseye söylemez. İnci’nin kendisinden bir şeyler sakladığını fark eden Han onu takip eder ve gördüklerini yanlış anlar. Çöp evin yanmasıyla ortaya çıkan başka bir sır ise Safiye’yi allak bullak eder. Üstüne Naci hakkında öğrendiği bir gerçek Safiye’ye yıllardır sakındığı bir adım attırır.