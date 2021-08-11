15 dakikada yüzde yüz şarjı dolan Xiaomi Mi Mix 4 tanıtıldı! Ekrana gömülü kamerası olan ilk Xiaomi!

Xiaomi akıllı telefon dünyasında adını duyurmaya devam ediyor. Bugün düzenlenen etkinlik ile birlikte Mi Mix 4 modelini tanıtan Xiaomi bu telefon hakkında kendisine çok güveniyor. Ekrana gömülü bir ön kamerası bulunan telefonun özellikleri ise şöyle:

Xiaomi’nin ekran altı kamera özelliği ile gelen ilk telefonu olan Mi Mix 4 Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 888+ yonga setinden güç alıyor. Sistemini 12GB RAM ile destekleyen telefonun 256 GB dahili hafızası bulunuyor.

EKRAN GÖVDE ORANI YÜZDE 90

Daha fazlasını isteyen kullanıcılar için 512GB ve 1TB’lık versiyonların da bulunuyor. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğünde 6.67 inçlik AMOLED ekranla gelen telefonda ekran altı ön kamera özelliği bulunmakta ve bu sayede ekran gövde oranı da yüzde 90’a kadar yükselmiş durumda.

Ekran deneyimini artırmak isteyen Xiaomi’nin bu yeni akıllı telefonunda 6.67 inç büyüklüğünde FHD Plus çözünürlüğünde bir ekran bulunuyor. Telefonun ekran tarafında CUP AMOLED teknolojisi kullanılmış. 120Hz ekran tazeleme oranı sunan bu ekran, 480Hz de dokunma hassasiyeti sunuyor.

Arka tarafına geçtiğimizde 108 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS, 8 MP, f/4.1, 120mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom, 13 MP, f/2.4, 12mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06″, 1.12µm özelliklerinde 3’lü bir ana kamera modülü yer alan telefonun ekrana gömülü ön kamerası ise 20MP.

Telefonun kameraları aynı zamanda 5x optik, 50x de dijital yakınlaştırma imkanına sahip. Telefonda video çekiminde daha başarılı sonuçlar çıkması için OIS desteği de koyulmuş. Mi Mix 4 modelinde Qualcomm'un Snapdragon 888 Plus işlemcisi kullanılıyor. Telefon bu işlemciye ek olarak 12 GB RAM kapasitesi bulunuyor

15 DAKİKADA ŞARJINIZ YÜZDE YÜZ

4500 mAh kapasitesinde bir pil ile gelen Mi Mix 4’te 120W hızlı şarj özelliği de bulunuyor. Bu sayede telefon sadece 15 dakika içerisinde yüzde 100 şarja ulaşabiliyor.