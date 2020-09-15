15 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete| İmar planı değişikliğinde "değer artış payı" düzenlemesi

Resmi Gazete'nin 15 Eylül 2020 tarihli sayısı çıktı. Peki bugün Resmi Gazete'de neler var? Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, parsel bazında nüfusu, yapı yoğunluğunu ve kat adedini artıran plan değişiklikleri yapılamayacak.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2947) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YÖNETMELİKLER

İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema-Televizyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Uşak Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 9/6/2020 Tarihli ve 2015/4255 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ