15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Çekya-İngiltere" TRT 1'de TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 22 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan kanalda akşam maç heyecanı devam ediyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Çekya-İngiltere" TRT 1 ekranlarında oluyor...

A+ A-

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 12:45'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken hemen ardından Ev Sineması "Koyverdin Gittin Beni" TRT 1 ekranlarına çıkıyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Çekya-İngiltere" TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 22 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı... 22 HAZİRAN 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 08:05 Vuslat 11:00 Tozkoparan 12:45 Kalk Gidelim 16:00 Ev Sineması "Koyverdin Gittin Beni" 19:00 Ana Haber (Canlı) 21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Çekya-İngiltere" (Canlı)