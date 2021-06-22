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  3. 15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Çekya-İngiltere" TRT 1'de

15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Çekya-İngiltere" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunu merak edenler için haberimizde 22 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi ile güne başlayan kanalda akşam maç heyecanı devam ediyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Çekya-İngiltere" TRT 1 ekranlarında oluyor...

15 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Çekya-İngiltere" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 12:45'te Kalk Gidelim ekranlarda olurken hemen ardından Ev Sineması "Koyverdin Gittin Beni" TRT 1 ekranlarına çıkıyor. 21:55'te UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "Çekya-İngiltere" TRT 1 ekranlarında oluyor. İşte 22 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

22 HAZİRAN 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

08:05 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:00 Ev Sineması "Koyverdin Gittin Beni"

19:00 Ana Haber (Canlı)

21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Çekya-İngiltere" (Canlı)

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