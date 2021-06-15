15 Haziran Salı İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler: Bugün sular ne zaman gelecek? İstanbul'un bazı mahallelerine arıza, bakım ve onarım nedenlerinden su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenen mahalleler İSKİ tarafından duyuruldu. İşte İSKİ 15 Haziran Salı su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler...

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından su kesinti programı paylaşıldı. Sabah saatlerinden kentin bazı noktalarına su verilemeyecek. Peki Bugün sular ne zaman gelecek? Musluklarından suları akmayan vatandaşlar suların saat kaçta geleceğini merak ediyor. İşte 15 Haziran 2021 Salı İSKİ arıza su kesintisi listesi... 15 HAZİRAN SALI İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İlçe : BAĞCILAR

Etkilenen Mahalleler : 15 TEMMUZ MAH

Açıklama : 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi : 2021-06-15 08:23:22.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Gülistan Başköy Eğitim Editörü su kesintisi