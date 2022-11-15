15 Kasım 2022 Salı hava durumu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün yurdun büyük çoğunluğunda bulutlu bir hava, bazı kesimlerde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

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15 Kasım 2022 Salı hava durumu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

15 Kasım 2022 Salı hava durumu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

15 Kasım 2022 Salı hava durumu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu ve kıyıları bu sabah saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu

15 Kasım 2022 Salı hava durumu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 12°C
Az bulutlu

KARS °C, 11°C
Az bulutlu

VAN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık

15 Kasım 2022 Salı hava durumu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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