15 Kasım 2022 Salı hava durumu: O illerimizi sağanak yağış bekliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu ve kıyıları bu sabah saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 16°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 12°C
Az bulutlu
KARS °C, 11°C
Az bulutlu
VAN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı