15 kişi tarafından demir sopalarla dövüldü, ölümden döndü! Neden dayak yediğini bile bilmiyor!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa bulvarında meydanında, 9 Ekim günü meydana gelen olayda, iddiaya göre Halil Can Safçı iki arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürürken arkalarından bağırma sesleri geldi. Safçı, arkasını döndüğünde üzerine gelen kişiyi görünce sakinleştirmeye çalıştı ve araya vatandaşların girmesiyle olay yerinden uzaklaşmak için karşıya geçti ancak şahıs bu kadarla yetinmedi.

15 KİŞİNİN ARASINDA KALDILAR

Yeniden Halil Can Safçı'ya saldıran şahıs, 27 yaşındaki Safçı ve arkadaşlarına vurmaya başladı. Daha sonra ise etraftan ellerinde demir sopalarla geldikleri belirtilen 15 kişi, gençleri araya alarak feci şekilde darbetti. Safçı'nın iki arkadaşı olayı hafif yaralı olarak atlatsa da kendisi ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Adana'da bulunan Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Safçı, kafasına aldığı darbelerden dolayı hayati tehlikesi olduğu için yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Üç gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Safçı, hayati tehlikeyi atlatmasının ardından normal servise alınarak burada tedavisine devam edildi. Safçı'nın olayla ilgili söyledikleri ise pes dedirtti.

"ÜSTÜNÜ BAŞINI YIRTMAYA BAŞLADI"

Yaşadıklarına bir anlam veremediğini şahsın kendisine neden kendilerine saldırdığını anlamadıklarını ifade eden Safçı, yaşadığı anları şu şekilde dile getirdi: "Bir anda biri arkamızda bağırmaya üstünü başını yırtmaya başladı. Daha sonrada benim üzerime doğru geldi. Ben 'Ne oldu kardeşim sorunun ne?' dedim engellemeye çalıştım ama bana saldırdı. Sonra araya birileri girdi."

"NEDEN BİZE SALDIRDIKLARINI BİLMİYORUZ"

Saldıran kişileri tanımadıklarını ve neden saldırıya uğradıklarını bilmediklerini ifade ede Safçı, "Biz yolumuza devam ettik. Ancak onlar 15 kişi birden demir sopalarla bize saldırdı. Beni öldüresiye dövdüler. Önce özel bir hastaneye götürmüşler, orada doktor 'Bu ölebilir hemen Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürün' demiş. Daha sonra beni buraya getirmişler. Ben ölümden döndüm ama neden bize saldırdıklarını bilmiyoruz. Benim iki arkadaşım da yaralandı. Bu zanlıların bulunmasını istiyorum onlardan şikayetçiyim." diye konuştu.