15 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim ATV'de

15 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? ATV'de bugün hangi programlar var? Atv güne Atv'de hafta sonu adlı haber programı ile başlarken akşam ise sevilen dizi Kardeşlerim ATV'de...

15 MAYIS 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI

07.30 Atv'de Hafta Sonu

10.00 Pasifik Savaşı

12.25 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

17.00 Arabalar 2 'Yabancı Film'

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim 'Dizi'