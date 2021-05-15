15 Mayıs 2021 Cumartesi ATV Yayın Akışı |Kardeşlerim ATV'de
15 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı araştırılıyor. ATV'de bu sabah "Atv'de Hafta sonu" adlı haber programı yayınlanacak. Akşam kuşağında ise Kardeşlerim ATV'de...
15 Mayıs 2021 Cumartesi ATV yayın akışı nedir? ATV'de bugün hangi programlar var? Atv güne Atv'de hafta sonu adlı haber programı ile başlarken akşam ise sevilen dizi Kardeşlerim ATV'de...
15 MAYIS 2021 CUMARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
07.30 Atv'de Hafta Sonu
10.00 Pasifik Savaşı
12.25 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Arabalar 2 'Yabancı Film'
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kardeşlerim 'Dizi'