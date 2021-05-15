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  3. 15 Mayıs 2021 Cumartesi FOX Yayın Akışı |Savaşçı FOX'ta

15 Mayıs 2021 Cumartesi FOX Yayın Akışı |Savaşçı FOX'ta

15 Mayıs 2021 Cumartesi FOX yayın akışı araştırılıyor. FOX ekranlarında gündüz kuşağında "Mehmet Özer ile mutfakta" programı yer alacak. Akşam kuşağında ise Savaşçı FOX'ta olacak...

15 Mayıs 2021 Cumartesi FOX Yayın Akışı |Savaşçı FOX'ta

12 Mayıs 2021 Çarşamba FOX yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi programlar var? 08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu olacak. 20.00'da sevilen dizi Savaşçı FOX'ta... 

15 Mayıs 2021 Cumartesi FOX Yayın Akışı |Savaşçı FOX'ta

15 MAYIS 2021 CUMARTESİ FOX YAYIN AKIŞI

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Mehmet Özer ile Mutfakta
12.15 Kamera Arkası
13.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
17.00 Yüz Numaralı Adam 
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Savaşçı 

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