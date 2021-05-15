15 Mayıs 2021 Cumartesi FOX Yayın Akışı |Savaşçı FOX'ta

12 Mayıs 2021 Çarşamba FOX yayın akışı nedir? FOX TV'de bugün hangi programlar var? 08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu olacak. 20.00'da sevilen dizi Savaşçı FOX'ta...

15 MAYIS 2021 CUMARTESİ FOX YAYIN AKIŞI

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Mehmet Özer ile Mutfakta

12.15 Kamera Arkası

13.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)

17.00 Yüz Numaralı Adam

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Savaşçı