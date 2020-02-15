15 Şubat bugün hangi diziler var? |15 Şubat Cumartesi yayın akışı

8 Şubat Cumartesi kanallarda neler var? Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan Bir zamanlar Çukurova, Çukur, Zalim İstanbul Mucize Doktor... Yeni bölümleri yayınlanacak mı? Hangi kanallarda hangi diziler var? İşte 15 Şubat Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı

15 ŞUBAT BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?

Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 15 Şubat Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

15 Şubat Cumartesi ATV Yayın Akışı

07:30 ATV'DE HAFTA SONU

10:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

13:15 WİNDSTORM 3

15.30 HERCAİ

19:00 HAFTA SONU ATV ANA HABER

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 BUZUL ÇAĞI YABANCI SİNEMA

15 Şubat Cumartesi KANAL D Yayın Akışı

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 SON MODA

15:00 HEKİMOĞLU

18:45 KANAL D HABER HAFTA SONU

20:00 AFİLİ AŞK

00.45 MİAMİ YANIYOR

15 Şubat Cumartesi STAR TV Yayın Akışı

07:00 YÜKSEK SOSYETE

08:00 HAYALET DAYI

10.00 BURCU İLE HAFTASONU

12:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

13:00 TÜLİN ŞAHİN İLE MODA

15:45 GÜVERCİN

18:45 STAR HABER

20:00 GÖREVİMİZ TEHLİKE 5

22.45 GÖREVİMİZ TEHLİKE 5

01.30 DECCAL 2

15 Şubat Cumartesi SHOW TV Yayın Akışı

06:15 DEMET AKBAĞ İLE ÇOK ARAMIZDA

08:15 HAYAT GÜZELDİR

10:00 CUMARTESİ SÜRPRİZİ

13:00 MAVİ BONCUK

14.45 ZEMHERİ

16:00 YALANCI YARİM

18:45 HAFTA SONU ANA HABER

20:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

00:15 RAMO

15 Şubat Cumartesi FOX TV Yayın Akışı

08:30 ÇALAR SAAT HAFTA SONU

11:15 MEHMET ÖZER İLE MUTFAKTA

12.15 YASAK ELMA

14.30 ŞEVKAT YERİMDAR

16.15 ZÜMRÜDÜANKA

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

20.00 ZÜMRÜDÜANKA / YENİ BÖLÜM

02.15 AŞK YENİDEN

15 Şubat Cumartesi TV8 Yayın Akışı

08:30 Çook Yaşa / Yeni Bölüm

09:45 MasterChef Türkiye

10:00 Doğduğun Ev Kaderindir

13:00 Hastanede Hayat / Yeni Bölüm

14.00 Sağlam Geziyoruz / Yeni Bölüm

15:00 O Ses Türkiye / Yıldızlar Gecesi

20:00 O Ses Türkiye / Final - Canlı

00:15 Eser Yenenler Show



02:45 Komedi Türkiye

15 Şubat Cumartesi TRT 1 Yayın Akışı

06:00 Küçük Hanımefendi

07:45 Beni Böyle Sev

10.10 1'de Bugün

11:50 KALK GİDELİM

14.55 1'de Bugün

15:05 BENİM ADIM MELEK

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

00:15 Zaman Matinesi