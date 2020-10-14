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15 Temmuz darbecilerine verilen karar onandı!

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 224 sanık hakkında verilen karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından onandı.

15 Temmuz darbecilerine verilen karar onandı!

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 224 sanık hakkında verilen karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) tarafından onandı. Ankara 17’nci Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında Akın Öztürk'ün de bulunduğu 18 sanığa 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet, sanıklardan 128'ine 1'er kez ve 141'er kez arasında ağırlaştırılmış müebbet, 23'üne müebbet, 3 sanığa 20 yıl, 24 sanığa da 15 yıla kadar değişen hapis cezası vermişti. Mahkeme, Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 firari sanığın dosyasını ayırmış, 33 sanığa ise beraat vermişti

Berna Akkaya
Editör


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