15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni ilk seferini yaptı  

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünce giydirme yapılmış yüksek hızlı tren (YHT), ilk seferini yapmak üzere Ankara YHT Garı'ndan saat 10.00'da hareket etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz görseliyle giydirilmiş olan tren, Ankara-İstanbul, İstanbul-Konya ve Ankara-Eskişehir hatlarında iki ay sefer yapacak.

YOLCU KAPASİTESİ 411 OLARAK BELİRLENDİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin yolcu kapasitesi 411 olarak belirlendi.Ancak pandemi sebebiyle, trenlerde sosyal mesafe kuralı gözetiliyor. Seyrek oturma düzeni sebebiyle tren için 217 koltuk satışı yapılıyor. İlk seferinde Ankara'dan hareket eden trenin tüm koltukları satıldı ve yolculuk başladı.

İKİ AYDA 23 BİN 920 YOLCU TAŞIMASI PLANLANIYOR

Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Konya arasında belirlenecek programlara göre sefer yapacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin, iki ayda 43 bin 370 kilometre yol yapması ve 23 bin 920 yolcu taşıması planlanıyor.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Yüksek Hızlı trenlerde korona virüse karşı tüm tedbirler alınıyor. Yüksek Hızlı Trenler de her sefer öncesinde ayrıntılı olarak temizleniyor ve dezenfekte ediliyor.