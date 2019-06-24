15 Temmuz Köprüsü'nde bir otomobil takla attı... Trafik durma noktasında!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Köprünün Avrupa Yakası çıkışında yaşanan kaza, trafiği kilitledi. Köprünün Anadolu Yakasından Avruğa'ya geçişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Köprünün Avrupa Yakası çıkışında yaşanan kaza, trafiği kilitledi. Köprünün Anadolu Yakasından Avruğa'ya geçişlerinde uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye gönderilen trafik ekiplerinin aracı kaldırma çalışması sürüyor.
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