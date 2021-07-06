15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü bu yıl Perşembe günü kutlanacak. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz Salı başlayıp, 23 Temmuz Cuma sona erecek. Maalesef iki bayram farklı günlerde kutlanacak. 15 Temmuz günü evlerinde dinlenmek isteyen veya dışarıda bir günlük de olsa tatil yapmak isteyen vatandaşlar 15 Temmuz'un milli bayram olup olmadığını merak ediyor. Peki 15 Temmuz milli bayram mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte yanıtı ve 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü mesajları 2021...

15 TEMMUZ MİLLİ BAYRAM MI?

15 Temmuz 2016 gecesinde FETÖ tarafından girişiminde bulunulmuştu. Başarısız darbe girişiminde 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 1491 kişi de yaralandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, o gecede şehit olan vatandaşlarımızı polislerimizi ve askerlerimizi anmak ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) alınan karar doğrultusunda 15 Temmuz resmi tatil olarak kabul edildi.

İşte 15 Temmuz'un milli tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ MESAJLARI 2021 RESİMLİ

Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. Demokrasi nöbetimiz kutlu ve şanlı olsun.

Yüce Türk milletinin 249 evlası 15 Temmuz gecesinde hayatlarını bizler bugün demokrasi nöbeti tutabilelim diye verdiler. 15 Temmuz canını verenler ve tüm şehitlerimizin mekânı cennet olsun.

O insanlar ki söz konusu vatan olunca bir dakika bile düşünmediler canlarını verdiler. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakârlıkları ile ilelebet yaşayacaktır.

O ki; bayrakların içinde bir bayrak.. Cennet kokan, şehit nişanı taşıyan, tekbir sesleriyle yükselen.

O sizi 2 kurşunla bitirdi, siz onu 30 kurşunla ölümsüzleştirdiniz. “Ve kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için!”

Onlar darbe diye planladı. Rabbim destan nasip etti.

Ömer Halisdemir diye yazılır; cesaret, yiğitlik, korkusuzluk ve ölümsüzlük, diye okunur!

Ömer Halisdemir… Bu millet seni hiçbir zaman unutmayacak! Vatan için ölüme yürüyen koca yürekli adam!

Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, birileri yaşadığınız günlerin bedelini ödediği içindir. Allah şehadetini kabul eylesin, Ömer Halisdemir!

Rabbim, Mehmet Akif’in duasını kabul etmiş çok şükür ve bu ümmete yeni bir “İstiklal Marşı” yazdırtmadı hamdolsun.

Sağ olsun, var olsunlar. Devlet büyüklerimiz ve aziz milletimiz Ömer Halisdemir’i sahiplendi ve benimsedi. Biz 7 kardeştik, şimdi 70 milyon kardeş olduk. (Soner Halisdemir – Kardeşi)

Salalar ve kandiller o karanlık geceyi fazlasıyla aydınlattı. Yüreğim bomba ve silah sesleri ile kavrulsa da sala sesleri ile soğudu, feraha kavuştu. Şafak söktü, gün ışıdı. Gece güne kavuştu.

Selam olsun yiğit kahramanlara! Helal olsun eli öpülesi analara! Yazıklar olsun darbe sevici kanı bozuklara!

Senin gibi yiğit kahramanlar oldukça Astsubay Ömer Halis Demir… Mevzu vatansa işimiz kolay…

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Tarihin en alçak darbesini engelleyen nesil olma fırsatı veren Allah’a hamdolsun.

Tüm millet 15 Temmuzda el ele oldu. Hainlere mezar ve zillet oldu bu vatan.

Türk halkının bir gecede, 15 Temmuz gecesinde dünyaya VATAN kavramını öğrettiği gündür. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun.

Türk milleti vatan, demokrasi ve hürriyet ortak paydasında buluşarak adeta bir demokrasi destanı yazmıştır. Bu sayede herkes anlamıştır ki milletin tek savaşı bağımsızlık ve demokrasi içindir. O halde gün bu gündür.

Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

Türk’e ihanet edenler, 15 Temmuz gecesi şehadete giden Alilere, Ömerlere, Ayşelere isimsiz kahramanlara bakın hele!

Türkiye Cumhuriyetini karanlığa sürüklemek isteyen hain çete 1 yıl önce bugün çökertildi. 15 Temmuz şehitlerimize Allah rahmet eylesin.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına kast edenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin altını oymaya çalışan hainler bundan 1 yıl önce 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıkları ile ezilmişlerdir. Gelecekte de devletimizi alaşağı edebileceğini düşününler gereken dersi alacaktır.

Türkü ancak ezan sesi susturur.

Unutmaz anlı şanlı şehitler, Al bayrağa sevdalanmış yiğitler, Bir can değil bin can feda diyenler, Bitmez bizde Ömer Halisdemir’ler.

Vatan aşkı, aşkların en yücesi ve ölümsüzüdür. Kahraman milletimizin Demokrasi ve Birlik Günü kutlu olsun.

VATAN AŞKI, neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna bu vatanın.

Vatan sana canımız feda. Sonsuza dek kalleşlere elveda…

Vatan Sevgisi Maya Gibidir! Sütü Bozuklarda Tutmaz!

Vatan söz konusu olunca, bayrağını şehitlerin kanı ile oluşturan bu milleti tehdit etmek aptallıktır.

Vatan uğruna canını veren şehitler; siz toprağa değil, aziz Türkün kalbine emanet edildiniz. Ruhunuz şad olsun.

Vatanım sağ olsun, bana şehadet yol olsun!

Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez.

Yer yarılmadıkça, gök üstümüze çökmedikçe, bizdeki birlik bitmedikçe Allah’ın izni ile bu ülkeyi, bu ülküyü kimse dize getiremez. 15 Temmuz Şehitlerinin ruhu şad olsun.

Yorulmadan yoğrulamazsın. Yoğrulmadan doğrulamaz ve tarih yazamazsın.

Bize kuru akıllar değil, ulvî divaneler lazım. Bize sonsuzluğu feda edip, birkaç yıllık pis ömrü elde tutan açıkgöz alçaklar değil, geçici hayatı hepten gözden çıkarıp, sonsuzluğu arayan gözleri cömertler lazım… Hani ya? (Necip Fazıl Kısakürek)

Bu aziz millet darbeye karşı canını ortaya koyarak, tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. 15 Temmuz Demokrasi nöbetimiz kutlu olsun.

Bu aziz millet uğruna, can verenlerin mekânı cennet olsun. Bu yüce millet 15 Temmuzdaki hain saldırıyı hiçbir zaman unutmayacaktır.

Bu aziz vatanın, kalbi AYYILDIZLI bayrak için çarpan her evladı, “BİR ÖLÜR BİN DİRİLİR!”

Bu cennet vatanda neden varım. Tabi ki cennete şahlanmak için…

Bu vatan çok ihanet ve hainler gördü ama bunun gibisini az gördü. Ama unuttukları Türk milleti hepsini tarihe gömdü. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun.

Bu vatan çok karanlık geceler gördü. Ama her seferinde 15 Temmuz gibi zaferler ördü.

Bu vatana ihanet edenler, kesinlikle bir gün şamarını yer.

Bu, sen ben mevzusu değil memleket meselesidir söz konusu vatan ise gerisi teferruattır.

Bugün hain kalkışmanın yıl dönümünde Astsubay Ömer Halis Demir gibi kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Bugün Türk halkının hain çetelere karşı koyduğu o özel günün ilk yıldönümü. 15 Temmuz şehitlerimizin anısını rahmetle anıyoruz.

Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinde 15 Temmuz'da vatan hainlerinin püskürtülüşünü ve bu yolda canını veren 15 Temmuz şehirlerimizi dualarla anıyoruz.

Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir!

Destanlar unutmak için değil hâd bildirmek içindir. 15 Temmuzu unutmayacağız, unutturmayacağız.

Dualarımız 15 Temmuz şehitleri ile... Onlar ki canlını Türkiye Cumhuriyeti için feda etmiş hainlerin planlarını suya düşürmüştür. Allah'ın rahmeti şehitlerimiz ile olsun.

Emreder bir başbuğ, sade ve vakur: – Vur! BAYRAK aşkına vur!

Ezan ile çıktığımız yürüyüş, salâ ile biter.

Ezan oldum, dinmedim; bayrak oldum, inmedim; şehit oldum, ölmedim. Adım, Müslüman, soyadım Türk benim.

Geceye yenilmeyen bu milletin Güneşi hiçbir zaman batmayacaktır.

Gökler çıkabildin, uçabildinse derindir, Tarihi kendin yazıyorsan, eserindir.

Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz.

Haine Acıma Topraklarında. Başka Vatan Yok. Ümmetin Sancağı Var oldukça. Korkma Allah Her Daim Yanında.

Hainler silahlarla halkın direncini kırmaya çalışıyordu. Ama bilmiyordu, vatan hainleri… Canını hiçe sayarak, tankların önünde duran İSİMSİZ KAHRAMANLARIN iman gücünün kırılamayacağını… Ve bilmiyorlardı. Tank ve silahlar karşısında, silahsız sadece iman gücü ile duran… Vatan müdafaası için şehit olmak için dimdik duran milletin inancının onlar için nelere mal olacağını bilmiyorlardı.

Hainlere göz açtırmayan Türk milleti bugün şehitlerini anarak, demokrasi nöbetini sürdürmektedir.

Hainlik unutulmaz! Zannetmeyin evde rehavetteyiz. Kurşunun namluda beklediği gibi VATANI nöbetteyiz.

Her ananın duasında yerin var senin koca yürekli adam. Toprağın nur olsun!

Her karışı Şehitlerin kanı ile sulanan bu topraklarda Allah’ın izni ile hiçbir zaman bayrak inmez ezan susmaz.

İhanete asla tahammülümüz yok; zafer demokrasinin, meydan milletindir!

Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Mekânın Cennet olsun Ömer Halisdemir.

Kelime-i şahadet getirerek canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun; şehitlerimiz ve devletimiz için tuttuğumuz demokrasi nöbeti mübarek olsun.

Kim ki bu cennet vatana göz koyar. 15 Temmuz gibi girer canlı canlı mezara…

Mektebinde ŞEHADET Olan Bir Milletin Kaderinde ESARET Yoktur!

Merhum Mehmet Akif’in de dediği gibi… Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

Ne diyor, Allah’ın Aslanı Ali… Bana ihanet, kahpelik edeni affederim. Ama vatana, millete ihanet edeni asla affetmem.

Ne yaparsınız, vatan aşkı ruhumuzda var.

“Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır.” Bütün vatan aşkı ile dolanların 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Günü kutlu olsun.

15 Temmuz gecesi destan yazan millet, dedi ki… Allah Kerimdir. Önce vatan, sonra vatan… 15 Temmuz Diriliş Gününüz kutlu olsun.

15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır.

15 Temmuz gecesi Türk halkı hain bir çeteye gereken dersi vermek için sokaklara döküldü ve tankların karşısına dikildi. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

15 Temmuz gecesi yazıldı Türk’ün Demokrasi ve Zafer hikayesi…

15 Temmuz kahraman Türk milletinin yazdığı destanın öyküsüdür!

15 Temmuz mücadelemizin zirvesi, şanlı milletin zaferidir!

15 Temmuz öncesi derin bir uykuya dalmışız. 249 şehit uyandırdı milleti o gece… Kıyama kalkınca millet ezildi tanklar, kaçacak yer aradı hain alçaklar.

15 Temmuz Sözleri yazımızın bu bölümünde, gözünü yummadan bu vatan için canını veren Ömer Halisdemir için sözler derledik. Allah şehidimizden razı olsun.

15 Temmuz şehitlerimiz vatanı korumak için 1 yıl önce bugün sokaklara dökülmüş ve canlarını feda etmişlerdir. Aziz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

15 Temmuz, aziz milletimizin Demokrasi ve Şehitleri Anma Bayramıdır. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim.

15 Temmuz, Haç’ın isyanı Hilal’in zaferidir. Hainlere lanet, kahramanlara selam olsun.

15 Temmuz’da ülkemizin birlik ve beraberliğini korumak adına hayatlarını ortaya koyan şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.

15 Temmuzda millet küllerinden yeniden doğdu. Bir millet yeniden şaha kalktı.

15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

15 Temmuz'da vatana ihanet edenler Türk halkından tokat yemiştir. O tokadı atanlar bugün şehitlerini dualarla anmakta, demokrasi nöbetini sürdürmektedir.

Temmuz; tank gücünün iman gücünü yenemeyeceğinin, bu toplumun köleleştirilemeyeceğinin adı, YENİDEN DİRİLİŞİNİN MİLADIDIR.

80 Milyon bir olduğu müddetçe, başka bir bayrağa haramdır bu vatan. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Anma Gününüz kutlu olsun.

Adı “Ömer”, kanı “Halis”, yüreği “Demir.” Böylesine ancak BEDR’in Aslanı denir.

Adsız Memedler yine sahnede, alçaklar 1 dolar derdinde. Tarihte görülmemiş böyle ihanet, köpekler kudurmuş. Tam melanet. Söz konusu vatansa alçakların şah damarını alırız.

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

Allah’a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik. 15 Temmuz Demokrasi nöbetiniz kutlu olsun.

Allah’ım sen milletimizi bayraksız, ezansız, vatansız bırakma. Hainlere bir an bile göz açtırma.

Allaha yemin olsun, Rasüle salât olsun, Ustaya sözümüz olsun, Susmayacağız, Yılmayacağız, Durmayacağız!

Allah'ın rahmet, bereketi, marifeti 15 Temmuz şehitlerimiz ile olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni al aşağı edeceğini düşünenler her daim yanılmış hep yanılacaktır.

AŞK KALEMİYLE YAZANLARIN DEĞİL, YÜREĞİYLE YANANLARIN İŞİDİR.

Ay ve yıldız el açmışken Allah’a, Toprağı titretmedi mi binlerce sala? Millet ki durmadı, indi sokağa.

BABASIYLA ÖLÜME GİDEN BİR NESLİ KİMSE KORKUTAMAZ.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Tüm şehitlerimizin Ruhu şad olsun.

Besmele ile geldik Kelime-i Şahadet ile gideriz.

Bir Hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere bütün bu vatan için canını verenlere Allah rahmet eylesin.

Bir yıl önce bugün Halk sokaklara döküldü; namluların, tüfeklerin, kurşunların karşısına çıktı ve Türkiye Cumhuriyetini hainlere yem etmedi! 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Dualarımız onlarla...

Birdik o gece alçaklara karşı. Uçağa sapan atan, mermiye kafa atan, tankın altına yatan, göğsünü bayrağına, vatanına siper eden…