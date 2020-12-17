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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne mevkiinde trafik kazası: 3 yaralı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza sonucu trafikte uzun kuyruklar meydana geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne mevkiinde trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, 15.50 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Köprü yolunda seyir halinde iken direksiyon hâkimiyetini kaybeden 34 FH 6198 plakalı Volkswagen marka araç önünde seyir halinde bulunan 41 GV 099 plakalı Hyundai marka araca arkadan çaptı. Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Araçta yaralanan vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Trafik ekiplerinin çalışmaları sonucunda kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden uzaklaştırılırken trafik normal seyrine döndü.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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