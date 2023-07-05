15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde feci kaza: Motosikletli hayatını kaybetti

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü, önce bariyerlere sürttü ardından yaya yolunda bulunan duvara çarparak hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avrupa yakasından Asya kıtasına geçmek isteyen kimliği belirsiz motosiklet sürücüsü, şeridinde ilerlerken henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple aracın hakimiyetini kaybederek bariyerlere sürttü ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaya yolunda bulunan duvara çarparak hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde motosikletlinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden motosikletinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morguna kaldırıldı.