15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis denetimleri!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 81 şehirde 23-24-25 ve 26 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00'da başladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri köprüye gelen araçları tek tek durdurup, kimlik ve izin belge olup olmadığını kontrol etti.

Ekipler, izin belgesi olmayan sürücülere idari para cezası kesti.