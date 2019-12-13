15 Temmuz şehitleri için toplanan paralar Mecliste tartışma çıkarttı

2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM'de vekiller arasında çok sert tartışmalar yaşanıyor. Bu kez mecliste, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan paralar tartışma konusu oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşma yaptığı sırada CHP'li vekillerin "Şehitlerin parasını ver" sözleri tartışma yarattı.

"O PARALAR SON KURUŞUNA KADAR ŞEHİT YAKINLARINA HARCANACAK"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehit yakınları için toplanan yardım miktarının 338 milyon 971 bin 703 lira olduğunu belirterek, "Biz her zaman şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıktık. Biz her zaman yanlarındayız. O para da son kuruşuna kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harcanacak." dedi.

"338 milyon 971 bin 703 lira 97 kuruş nemasıyla beraber para durmaktadır." diyen Selçuk, CHP milletvekillerinin tepki göstermesi üzerine "Para bütün kuruşuna kadar durmaktadır, yine şehit yakınları ve gaziler için harcanacaktır. Tek kuruşuna dokunulmadığı gibi para nemalandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

VEKİLLER ARASINDA ARBEDE YAŞANDI, BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Selçuk, "Biz her zaman şehit yakınları ve gazilerimize sahip çıktık. Biz her zaman yanlarındayız. O para da son kuruşuna kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için harcanacak." diye konuştu. Bakan Selçuk, toplanan paranın vakıfta olduğunu da kaydetti. CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında tartışmanın büyümesi üzerine TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar birleşime ara verdi.

BAKAN KONUŞURKEN CHP'LİLER SIRALARA VURDU

Aranın ardından tekrar söz alan Bakan Selçuk, "Kadına şiddeti, kadın cinayetlerini konuştuğumuz bir zamanda bir kadın bakana da bu nazik tavrından dolayı Sayın Özkoç'a teşekkür ediyorum." dedi. Bunun üzerine CHP milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi.

CHP'li milletvekillerinin "Şehitlerin parasını ver" şeklindeki laf atmaları üzerine AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Bakan Selçuk, "Keşke şehit yakınlarımızın, gazilerimizin emaneti olan parasıyla bu kadar ilgilenen vekillerimiz 15 Temmuz davalarına da sahip çıksalardı." dedi.

15 TEMMUZ'DA 'NEREDEYDİN?' TARTIŞMASI

Selçuk, CHP milletvekillerinin tepkileri üzerine "Biz oradaydık. Siz neredeydiniz. 15 Temmuz'da Kılıçdaroğlu neredeydi?" diye sordu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise CHP milletvekillerinin 15 Temmuz'da Meclis'te olduğunu söyledi. TBMM Başkan Vekili Sancar, tartışmanın büyümesi üzerine birleşime tekrar ara verdi. Aranın ardından yeniden söz alan Bakan Selçuk, kadın konuk evlerinin de ihtiyaç durumunda kapasitelerinin arttırıldığını bildirdi.

İş başı eğitim programlarına da devam edeceklerini anlatan Selçuk, 2019 Ocak-Kasım döneminde 377 bin 689 kişinin bu programlardan yararlandığını kaydetti. Selçuk, uyuşturucuyla ve bağımlılıkla mücadelenin devam ettiğini belirterek, Bağımlılıkla Mücadele Üst Kurulu'nda 11 bakanlığın iş birliğinin bulunduğunu ifade etti.