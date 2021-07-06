2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz Darbe Girişimi, Türk halkının vatanseverliği ile geri püskürtüldü. O kanlı geceden geride acı bir tablo kaldı. Askerî darbe teşebbüsünün yıldönümüne günler kala, bazı detaylar merak konusu oldu. 15 Temmuz'da kaç darbeci öldü? 15 Temmuz'da toplam kaç kişi öldü? 15 Temmuz 2016 darbesi neden yapıldı? sorularının yanıtlar haberimizde...

15 TEMMUZ'DA KAÇ DARBECİ ÖLDÜ?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan ve kendilerini Yurtta Sulh Konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin sayısı merak ediliyor. Darbecilerin gözünü bile kırpmadan halkın üzerine ateş açması sonucunda çok sayıda vatandaş şehit ve gazi oldu. Öte yandan darbeci askerlerden de hayatını kaybedenler merak ediliyor. 16 Temmuz sabahı, askerî darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. 15 Temmuz gecesi 104 darbe yanlısı asker hayatını kaybetti.

15 TEMMUZ'DA TOPLAM KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Kanlı darbe girişimi sonucunda halk sokaklara döküldü ve silahlı çatışmalar yaşandı. Halkın üzerine ateş açıldığı ve tankların insanların üzerine sürüldüğü kanlı gecede toplam can kaybı 240 kişi olarak açıklandı. Öte yandan halkın ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısız olan darbe girişimi sırasında 173 sivil, 62 polis ve 5 asker hayatını kaybetti. Darbecilerin saldırısında ayrıca 1491 kişi de yaralandı.

15 TEMMUZ 2016 DARBESİ NEDEN YAPILDI?

Terör örgütü paralel devlet yapılanması olarak ifade edilen ve ele başı Fethullah Gülen'in uzun yıllardır ABD'nin Pensilvanya eyaletinde olduğu örgüt, devlet kadrolarına sinsice sızarak amacını gerçekleştirmeye çalıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bilgilendirmede örgüt amacı şu sözlerle ifade edilmektedir: "Örgütlendiği ülkelerde okul, eğitim/kültür merkezi, meslek kuruluşu veya STK gibi görünerek gizlice stratejik kurumlara yerleşerek devletleri ele geçirmektir. Çocukluğundan itibaren kontrol altında tutup etkin yerlere getirdiği üyeleri aracılığıyla, devletleri, toplumları, hatta dünyayı “kâinat imamı” olarak adlandırdıkları liderlerinin görüşleri ışığında dizayn etmektir. Sapkın dini inançları nedeniyle amaçlarına ulaşmak için her türlü takiye, iftira, komplo, tuzak ve illegal tüm faaliyetleri meşru görebilmektedirler. Uzun yıllara dayanan gizli eğitim ve ikna faaliyetleriyle bu konularda sıradan insanların çözemeyeceği bir profesyonellik kazanmışlardır. Üyeleri, mesihvari bir “seçilmişlik ruhu” ve “adanmışlık” içerisinde kimlikten kimliğe girebilmekte, yeri geldiğinde cinayet de dahil, her türlü illegal faaliyeti gerçekleştirebilmektedir."