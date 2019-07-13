15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz mi? 15 Temmuz'a 2 gün kala vatandaşlar tarafından en çok merak edilen sorulardan birisi de 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz mi? sorusu oldu. Peki Marmaray ücretsiz mi? işte detaylar..

15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz günü saat 06.00’dan 16 Temmuz saat 05.59’a kadar tüm Marmaray trenlerinin ücretsiz olacağı müjdesini verdi

Söz konusu törenler dolayısıyla 15 Temmuz günü Marmaray trenlerinin karşılıklı olarak 15 dakikada bir yapılacağını belirten Turhan, saat 08.00’den itibaren Halkalı’dan Gebze’ye giden trenlerin saat 10.00’dan itibaren Gebze’den Halkalı’ya giden trenlerin ise 10 dakika aralıklarla saat 23.50’ye kadar işleyeceğini kaydetti.

Bakan Turhan, Gebze-Halkalı arasındaki son trenin her iki yönden 23.50’de kalkacağını ifade etti.

'75 İLAVE SEFER DAHA KONULDU'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz’da saat 06.00’dan 16 Temmuz saat 05.59’a kadar tüm Marmaray trenlerinin İstanbul gelindeki diğer toplu ulaşım vasıtaları gibi ücretsiz olacağını bildiren Turhan, "Ayrıca mevcut 142 seferimize ilaveten 75 adet ilave sefer koyuldu. Günlük 433 bin 952 olarak sunulan yolcu kapasitesi ise 229 bin 200 kişi artırılarak 663 bin 152 kişiye yükseltildi." diye konuştu.

Kaç dakikada, nereye?

Gebze-Halkalı arası 105, Bostancı- Bakırköy arası 37, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 ve Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakika olacak. Yetkililer, mevcut durumda Gebze ve Halkalı arasının 185 dakika sürdüğünü, Marmaray 'la bu sürenin yarı yarıya indiğini söylüyor.

15 TEMMUZ'DA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İBB Meclisi, 15 temmuz'da toplu taşımadan ücretsiz olacağını müjdesini verdi. Buna göre, 15 Temmuz, Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve okulların açılacağı 9 Eylül'de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu taşıma hizmetleri pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ücretsiz sağlanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ikinci yılı dolayısıyla gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerden ve Başkentray ile Marmaray hizmetlerinden yararlananlar, 15 Temmuz Pazar günü saat 06.00'dan başlayarak, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinden muaf olacak.

15 TEMMUZ ÖNEMİ NEDİR?

Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye bağlı bir grup tarafından, TSK içindeki mensupları öncülüğünde askeri darbe girişiminde bulunulmuştur. 248 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen darbe girişimi milletimizin insanlığa örnek direnişi ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısızlığa uğratılmıştır.

15 TEMMUZ’DA NE OLDU?

15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ, savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı ve çılgın yeni bir darbe girişiminde bulunmuştur. Sokakta darbeye karşı çıkan vatandaşların üzerine tankları sürmüştür. Ankara ve İstanbul’da, Cumhurbaşkanlığı, parlamento, emniyet ve kamu binaları ile darbeye karşı çıkan insanları savaş uçaklarıyla bombalayan FETÖ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da suikast girişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi halkın ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısız olmuştur.

Darbe girişimi başarılı olsaydı, binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, demokrasi ve özgürlükler ortadan kaldırılmış ve Fetullah Gülen’in sapkın dini görüşleri ekseninde askeri bir diktatörlük kurulmuş olacaktı. Bu çağ dışı darbe girişimine farklı düşünceden toplumun bütün kesimleri; siyasal partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, medya ve iş dünyası şiddetle karşı koymuşlardır. Gelinen noktada kanlı darbe girişimi bastırılmış, devlet kurumları büyük oranda olağan işleyişine dönmüştür

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç başkanlığında toplanan İçişleri Komisyonu 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesini görüştü. 15 Temmuz'un resmi tatil ilan edilmesine ilişkin, AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk imzacı olduğu teklifler de dahil 5 teklif birleştirildi. Görüşmelerin ardından 15 Temmuz günü, “Demokrasi ve Özgürlükler Günü” olarak resmi tatil ilan edildi.