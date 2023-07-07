15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı

15 Temmuz'da Marmaray, İzban ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

YAYINLAMA
Google News
15 Temmuz'da ulaşımın ücretsiz olacağı hatlar açıklandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz hizmet verecek.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Cumartesi günü Marmaray ve İzban seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz olacak.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İnsanların hayatlarıyla oynuyorlardı! Sahte ilaç çetesine operasyon!
İnsanların hayatlarıyla oynuyorlardı! Sahte ilaç çetesine operasyon!
Hedef KIZILELMA belgeselinin ikinci bölüm fragmanı tanıtıma sunuldu!
Hedef KIZILELMA belgeselinin ikinci bölüm fragmanı tanıtıma sunuldu!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Bakan Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı! Depremzedelere yeni destek paketi!
Bakan Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı! Depremzedelere yeni destek paketi!
Son Haberler
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Funda Arar Yavuz Bingöl arasında kahkaha polemiği! Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmişti!
Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!
Melisa Aslı Pamuk'un futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşadığı iddia ediliyor!
Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!
Beşiktaş'ta Dusan Tadic sesleri yükseliyor! Sırp yıldız Beşiktaş'a önerildi iddiası!
Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!
Galatasaray dev transfer için çalışmalara başladı! Müthiş bir kariyeri var!
Bayrampaşa Belediyesi kararı: Vergi borcuna karşı 2 cami satılıyor!
Bayrampaşa Belediyesi kararı: Vergi borcuna karşı 2 cami satılıyor!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama! Masa başı haberlere itibar etmeyiniz!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama! Masa başı haberlere itibar etmeyiniz!
Çok Okunanlar
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
Taksim-Kabataş Füniküler Hattı bozuldu! Panik atak geçiren vatandaş camları kırdı! İşte o görüntüler!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
7 Temmuz Cuma günü güncel altın fiyatları! Altın aşağı yönde seyrediyor!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Çapkın memurun başı yandı! Sosyal medya o görüntülerle yıkıldı, Kaymakamlık harekete geçti!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti!
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte Temmuz ayı bedelli askerlik ücreti!
Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış! Resmi Gazete'de yayımlandı
Katma Değer Vergisi'nde (KDV) artış! Resmi Gazete'de yayımlandı
Yurt dışından telefon getirme devri bitti! Yeni harç fiyatı 20 bin TL! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Yurt dışından telefon getirme devri bitti! Yeni harç fiyatı 20 bin TL! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Yorumlananlar
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
Memur maaş zammı belli oldu! Teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!
MİT'ten MOSSAD'a büyük operasyon! Hayalet hücre açığa çıkarıldı!