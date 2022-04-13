1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şok etmişti! İstismar zanlısı tutuklandı!

Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar karşısında daima kaybedeceğine dikkat çekti! "Aday olmak istiyorsa, bir daha düşünmeli"

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Musa Piroğlu tepkisi: HDP’li için tek bir söz çıkmadı, bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?