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1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şok etmişti! İstismar zanlısı tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şok etmişti! İstismar zanlısı tutuklandı!

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, 1,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüştü. Skandal olaydaki zanlı tutuklandı.

TANDIRA ATILMIŞTI

Evlerinin yakınlarında oyun oynayan kız çocuğundan haber alamayan yakınları, çevrede yaptıkları aramada, çocuğu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

Hastaneye kaldırılan küçük kızın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şok etmişti! İstismar zanlısı tutuklandı!

TUTUKLANDI

Yapılan ihbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar şok etmişti! İstismar zanlısı tutuklandı!

Hakkında hazırlanan evrakla adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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