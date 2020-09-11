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  3. 15 yaşındaki fen lisesi öğrencisi yatağında ölü bulundu

15 yaşındaki fen lisesi öğrencisi yatağında ölü bulundu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde 11. sınıf öğrencisi sabah yatağında ölü bulundu. 15 yaşında olduğu öğrenilen Lahin KEte isimli gencin kalp krizi geçirdiği düşünülüyor.

15 yaşındaki fen lisesi öğrencisi yatağında ölü bulundu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde 11. sınıf öğrencisi sabah yatağında ölü bulundu. Aybastı Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Şahin Kete (15), dün akşam ailesiyle sohbetin ardından uyumak için odasına geçti. Sabah ailesi tarafından kahvaltıya çağrılan Şahin Kete, ses vermedi.

15 yaşındaki fen lisesi öğrencisi yatağında ölü bulundu

Aile fertleri, Kete'nin odasına girdiğinde cansız bedeni ile karşılaştı. Kalp krizi geçirmesinden şüphelenilen Şahin Kete'nin cesedi otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Berna Akkaya
Editör


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