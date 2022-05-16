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  3. 15 yaşındaki genç tartıştığı babasını başından vurarak öldürdü

15 yaşındaki genç tartıştığı babasını başından vurarak öldürdü

Malatya'da 15 yaşındaki genç, babasıyla arasında tartışma çıkmasının ardından babasını tabanca ile vurarak öldürdü.

15 yaşındaki genç tartıştığı babasını başından vurarak öldürdü

Olay Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde 02:45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İmbik sokak içerisinde bulunan 3 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Ş. (43) ile oğlu Ö.Ş. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından babasına ait olduğu ileri sürülen tabancayla Ö.Ş., Mehmet Ş.’nin başına 2 el ateş etti. 

15 yaşındaki genç tartıştığı babasını başından vurarak öldürdü

15 yaşındaki genç tartıştığı babasını başından vurarak öldürdü Kurşunun başına isabet almasıyla baba Mehmet Ş. yere yığıldı. Yaşananların ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ö.Ş.’nin, kullandığı tabanca ile birlikte polise teslim oldu. Mehmet Ş.’nin cenazesi cumhuriyet savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

15 yaşındaki genç tartıştığı babasını başından vurarak öldürdü15 yaşındaki genç tartıştığı babasını başından vurarak öldürdü

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