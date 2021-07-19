15 yaşındaki liseli Çağla'nın katilini yeni nesil teknoloji de bulamadı!

İstanbul Şişli’de 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan eve dönen 15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boğazı kesilerek öldürüldü. Eve giren yakınları genç kızın cesedini ağabeyinin odasında buldu.

SAVCILIK ZAMANAŞIMINI DURDURDU

Cinayetten 14 yıl sonra Çağla’nın tırnakları arasında bir DNA izine rastlanıldı. 2020'de zamanaşımı sebebiyle kapatılacak olan soruşturma savcılık tarafından ifade alma işlemlerinin devam ettiğini belirtilerek durduruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün DNA havuzunda tutulan DNA izine sürekli tarama yapılıyor ancak şüphelinin bulunması için kan örneğinin alınmasını gerektirecek bir olaya karışması gerekiyor.

Yapılan tüm incelemelerin ardından dosya geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi’ne gönderildi. Savcılık DNA üzerinde Yeni Nesil Dizileme (NGS) teknolojisi kullanılarak şüphelinin tespiti amaçlı biyolojik incelemeler yapılmasını, göz rengi, ten rengi ve biocoğrafik soy analizinin çıkarılarak rapor düzenlenmesi talep etti. Adli Tıp Kurumu’na ayrıca Çağla’nın cinayet günü üzerinde bulunan kıyafetleri de incelenmesi için gönderildi.

KATİL YİNE BULUNAMADI

5 uzmanın hazırladığı rapor önceki günlerde savcılığa verildi. Ancak hazırlanan rapor yine kayda değer bir şeye ulaştıramadı. Raporda, kuruma gönderilen DNA örneğinin içinde Çağla Tuğaltay’a ait de DNA örnekleri olduğu, istenilen incelemenin yapılabilmesi için tek bir şahsa ait DNA örneği olması gerektiği belirtildi.