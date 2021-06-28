150- 180- 200- 240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2021? YKS 2 yıllık ve 4 yıllık taban-tavan puanları!

2021 YKS sınavı tamamlanmadı. Gözler tercih döneminde. Adaylar 4 Ağustos'ta YKS sonuçlarını öğrenecek ve hemen ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna göre üniversite ve bölüm seçecek. Sonuçların açıklanmasına henüz varken bir çok aday 150- 180- 200- 240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim 2021? gibi soruları araştırmaya başladı. Taban puanı en düşük üniversiteler bir hayli merak ediliyor. Bizler de ayrıntılara haberimizde yer verdik.

ÜNİVERSİTE 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI

2021 yılı için 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak 2020 taban puanları aracılığı ile bu yılın üniversite taban puanları hakkında ön fikir edilebilirsiniz.

150-180-200-240-250-270-300 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDEBİLİRİM?

Her okul aynı bölümler için farklı puan istemektedir. Bu nedenle okul ve bölüme göre taban puanları değişiklik göstermektedir.

Ancak geçmiş yılların verilerine bakacak olursak 300 puanın altındaki pek çok öğrencinin üniversite okuyabildiği görülüyor.

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YKS'DE BARAJI GEÇMEK İÇİN KAÇ NET YAPMAK GEREKİR?

YKS barajı 180'dir. Adaylar 4 yıllık üniversite istiyorsa 180 ve üzeri puan almalıdır. Ancak TYT barajı ise 150'dir. Adayların 2 yıllık bir bölüm için 150 ve üzeri puan almaları yeterlidir.

ÖSYM her adaya 99,345 puan veriyor. Bu puana ek 50,565 puan alan barajı otomatik geçiyor. Bu puanı alabilmek için adayların TYT'de 13 ila 14,5 arası net yapması yeterlidir.

2021 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 üniversite taban puanları önümüzdeki haftalarda yayımlanacak. YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasının ardından YKS tercih kılavuzu yayımlanacak. Tercihlerden önce taban puanlarının açıklanması bekleniyor.