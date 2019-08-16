16 Ağustos 2019 Resmi Gazete Kararları! Bugün Resmi Gazete'de neler var?
Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin 16 Ağustos 2019 Tarihli ve 30860 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.
16 Ağustos 2019 Tarihli ve 30860 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü Günlük Gazete'de neler var? Hangi yönetmelik ve kararlar yayımlandı?
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
— Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462 ve 1463)
ATAMA KARARLARI
— Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2019/275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ve 282)
YÖNETMELİKLER
— Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
— Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
GENELGELER
— Enerji ve Tabii Kaynak Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
— Nükleer Güç Santrali Projeleri ile İlgili 2019/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
— Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2019/18 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
TEBLİĞLER
— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ
— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
DÜZELTME: Siirt İlindeki Bazı Alanların “Botan Vadisi Milli Parkı” Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1421) ile İlgili
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
HABERE YORUM KAT