16 Ekim Dünya Gıda Günü nedir? Ne zamandan beri kutlanıyor? Dünya Gıda Günü mesajları

Her yıl farklı bir tema ile kutlanan Dünya Gıda Günü, küresel çapta farkındalık oluşturma amacıyla oluşturulmuştur. Bu yıl 40'ıncı kez düzenlenmesi planlanan Dünya Gıda Günü, yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi süreci ve belirlenen temanın oldukça geniş ve kapsamlı olması nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilecek. Peki 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedir? Ne zamandan beri kutlanıyor? İşte tüm cevaplar ve Dünya Gıda Günü mesajları...

16 EKİM DÜNYA GIDA GÜNÜ NEDİR? NE ZAMANDAN BERİ KUTLANIYOR?

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)'nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim 1945'ten bu yana her yıl 16 Ekim günü Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Dünya Gıda Günü'nde yeryüzündeki milyarlarca insanın besinlere ulaşmaktaki zorluğuna ve açlığa dikkat çekilen bu günde, 150'den fazla ülke Dünya Gıda Günü kutlamaları kapsamında etkinlikler düzenliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluşunun 75. yıldönümünün de kutlanacağı bu yılki Dünya Gıda Günü teması, “Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim” olarak belirlendi.

Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü tarafından dünya gıda günü olarak ilan edilen 16 Ekim tarihi, 2020'de 40'ıncı kez kutlanacak. FAO Dünya Gıda Günü'nün bu yılki temasını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne paralel olarak “Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim” olarak belirledi.

DÜNYA GIDA GÜNÜ MESAJLARI

Dünya Gıda Günü Kutlu Olsun. Hepimizin bir anası vardır, toprak…!

Harmanı olmayanın dermanı olmaz.

Dağ meyvesi acı da olsa dermandır.

16 Ekim Dünya Gıda Günü Kutlu Olsun.

Gıdalarımızı israf etmeyelim, paylaşalım.

2020 Nobel Barış Ödülü Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’na verildi.

Sağlıklı beslenme ile açlığa son verilmiş bir dünya temennisiyle Dünya Gıda Gününüzü kutluyorum.

Çeşitli isimler de Dünya Gıda Günü kapsamında yayımladıkları mesajlarla küresel çapta yaygınlaşan obezite ve açlığa dikkat çekildi. İşte o mesajlardan bazıları:

İSA GÖK

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker-İş) Genel Başkanı

"Ülke olarak yeni gıda ve tarım politikalarına ihtiyaç vardır. Ülkemizde toplumsal menfaatlerin ön plana çıkarılması, topyekun kalkınma ve refahın sağlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanılması hayati önem taşımaktadır. Zayıf halkaları iliştireceğimiz güçlü halkamız olan gıda egemenliğimizin sağlanmasında tavizsiz bir yeniden yapılanma sürecine vakit kaybetmeden geçiş yapılmalıdır. Bunların gerçekleşmesi için de mikro ve makro ölçekli yol haritalarıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklimsel avantajlarından yararlanmayı, şeker pancarından şeker üretimi gibi seçkin ürünlerde lider olma hedefiyle katma değerin ülke içinde artırılması yönünde tercihimizi hayata geçirmemiz gerekmektedir."

ERKUT ULUÇAM

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı

“Son bir yılda TL’nin döviz karşısında yüzde 40 değer kaybı nedeni ile kendi üretimimiz olmayan gıda ürünlerinin yurt dışından tedarikinin büyük çoğunluğunun döviz üzerinden olması nedeni ile yerel üretimin ve yerel tüketimin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu önem yanında gıda denetimlerinin yapılmasının gerekliliği, sağlıklı gıdaya ulaşmada en önemli unsurdur.

Bu bağlamda FAO bu sene 75’inci yılı kutlanan dünya gıda gününde ‘Büyütelim, Besleyelim, Hep Birlikte Sürdürelim. Eylemlerimiz Geleceğimizdir’ temasıyla, hem bu krizden kurtulmamız hem de daha iyiyi inşa etmemiz için hayati öneme sahip olan daha dirençli ve sağlam tarım-gıda sistemleri ve küresel dayanışma için çağrı yapmaktadır.”

TAHİR BÜYÜKAKIN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

“Dünya Gıda Günü, bize, tükettiğimiz besinler üzerinde düşünme fırsatı sunuyor. Tarım ürünleri, hayvansal besinler ve tüketilen mamuller ekseninde büyük önem arz ediyor.

Bu kapsamda, tabiattaki biyoçeşitliliğin korunması ve genetik yapısı ile oynanmamış, zararlı tarımsal ilaçlar kullanılmadan yetiştirilmiş sebzeler ile genetik yapısı değiştirilmemiş ve başta antibiyotik olmak üzere çeşitli ilaçlarla büyütülmemiş hayvanlarının çeşitliliği gıda güvenliği açısından çok önemlidir.

Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak istisnasız ve sıkı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz gıda denetimlerinin yanı sıra çiftçilerimizle kurduğumuz yakın ilişki ile tarımsal ürünlerin daha imalat aşamasında güvenli bir şekilde yetişmesini sağlıyoruz. Bu anlamda yemlik bitki tohumu dağıtımından, sebze ve meyve fidelerine, hindi palazı verilmesi kadar her alanda çiftçilerimizin yanındayız. Ata tohumlarının bulunup korunması konusunda bakanlığımız ile sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Çünkü biliyoruz ki gıda güvenliği sağlanmadıkça ülke güvende değildir. Sözlerime son verirken bütün hemşehrilerimin, Dünya Gıda Günü’nü kutluyorum.”

MEHMET NURİ KÖKÇÜOĞLU

İl Tarım ve Orman Müdürü

“Bu yılın elbette ayrı bir önemi var. Pandeminin oluşturduğu gıda güvenliği, beslenme ve geçim kaynaklarına yönelik tehditler ancak topyekûn bir mücadele ile aşılabilir. Çünkü her türlü imkâna rağmen açlığın hüküm sürdüğü bir gezegende yaşıyoruz. FAO’ya göre dünyada 2 milyardan fazla insanın güvenli, besleyici ve yeterli gıdaya düzenli erişimi yok. Ayrıca küresel nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşması beklendiğinden gerekli girişimlerde bulunulmadığı taktirde durumun yıllar içerisinde daha da kötü bir hal alacağı ön görülüyor. Covid-19 pandemisi de bu süreci ciddi olarak etkiledi. Salgından önce 690 milyon kişi açlıkla karşı karşıya iken salgının bu sayıyı daha da arttırdığı bilinen bir gerçek.Konu sadece kronik açlık da değil, gizli açlık olarak ifade edilen besin elementlerinden yetersiz gıda tüketimi nedeniyle meydana gelen gelişme geriliği, aşırı kilo ve obezite bireylerin refahını ve ülkelerin kalkınmasını etkilediği gibi küresel olarak bir ekonomik kayba da neden oluyor.Oysa dünyanın sunduğu imkânları doğru, verimli ve sürdürülebilir kılmak elimizde.Bu nedenden dolayı, açlıkla mücadelede gıda üretiminin artırılmasından daha da fazla israfın önlenmesi gerekiyor.”

ERGÜN ÇOLAKOĞLU

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü

“Bu yıl 40'ıncısının düzenleneceği Dünya Gıda Günü, Covid-19 pandemisi nedeniyle 16 Ekim dijital bir etkinlikle kutlanacak olup tema kapsamında, kamu, özel sektör, sivil toplum 2020 tarihinde örgütleri, akademi ve karar verici makamlar dahil olmak üzere tüm paydaşların katılımlarıyla, COVID-19 salgınının gıda güvenliği ve tarımsal geçim kaynaklarına yönelik oluşturduğu tehditlerle mücadele edilmesi ve bu tehditlerden en çok etkilenen kesimlerin hatırlanması amaçlarıyla küresel iş birliği ve dayanışma çağrısı yapılacaktır.

Güvenli ve besleyici gıdalara erişimi sağlamak, COVID-19 mücadelesinin vazgeçilmez bir parçasıdır. COVID-19’un yayılmasını yavaşlatmayı amaçlayan önlemler, çok sayıda insanın hayatını kurtarmaya yardımcı oldu. Buna rağmen salgınla ilgili bazı kısıtlamalar nedeniyle hâlihazırda gıda krizi yaşayan ülkeler mevcutken, ülkemizde hem gıda arzının sürekliliği konusunda sıkıntı yaşanmamakta ve güvenirliliği sağlanması amacıyla denetimler sürmektedir.

Tarım Ekolojisi; biyoçeşitliliği korumak ve hassas topluluklara daha fazla destek sağlamak amacıyla ürünlerin, hayvan çiftliklerinin ve arazilerin organize edilmesine yardımcı olur. Bakanlığımız bu kapsamda birden fazla araçla projelere destek vermektedir.”

TEKİN KEÇECİ

Nevşehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ( FAO ) nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim 1945 ten bu yana her yıl 16 Ekim günü Dünya Gıda Günü olarak kutlanmaktadır. FAO tarafından Dünya Gıda Günü için belirlenen 2019 yılı teması; “Eylemlerimiz Geleceğimizdir. Sağlıklı Beslenme ile Açlığa Son Verilmiş Bir Dünya” olarak ilan edilmiştir. Dünyada 821 Milyon kişi bir başka ifadeyle her 9 insandan biri yetersiz beslenmektedir. Özellikle 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 22’sinde, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle gelişme bozuklukları yaşanmakta, her gün açlığa bağlı nedenlerle yaklaşık 25 bin kişi hayatını kaybetmektedir.

Aşırı beslenme ve obezitenin küreselleşmesi ise insanlığın en büyük problemlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Obezitenin küresel ekonomiye etkisi yaklaşık 2 Trilyon Dolar iken, dünyada 700 Milyon obez ve 2,3 Milyar fazla kilolu insan olduğu tahmin edilmektedir. Yapılacak en güzel uygulama gıda porsiyonlarının küçültülmesi ve tüketilen gıdada kalori hesabının yapılması olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü ( WHO ) obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul ederken, yine aynı örgüt tarafından yürütülen son araştırmalarda obezitenin kanserle yakın ilgisi olduğu belirlenmiştir."

YAVUZ SELİM KÖŞGER

İzmir Valisi

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün kuruluş tarihi olan 16 Ekim, “Dünya Gıda Günü” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Her yıl ayrı bir tema ile düzenlenen etkinliklerle tüm dünyada yaşanan açlık, yoksulluk, gıda tüketiminde eşitsizlik gibi konulara dikkatler çekilmektedir. Bu yılki Dünya Gıda Günü de "Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim" teması ile değerlendirilecektir.

Bilindiği gibi günümüz dünyasında insanoğlu bir yandan hızlı nüfus artışı sonucu yaşanan yetersiz beslenmeyle, diğer yandan bilinçsiz ve yanlış gıda tüketiminin yol açtığı çeşitli sağlık sorunlarıyla baş etmeye çalışmaktadır. Yaşanan sağlık sorunları refah seviyesine bağlı olmaksızın konunun gündemin ilk sıralarında yer almasını sağlamaktadır. Özellikle gıdaya ulaşmadaki adaletsizlikler, gıda güvenliğinin yeterince sağlanamaması, gıdanın yanlış tüketimi gibi nedenlerle dünyamız ciddi bir açlık sorunu yaşamakta; her yıl bir milyara yakın insan yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetmektedir. Dolayısıyla açlık ve yetersiz beslenme tehlikesi günümüzde dünyanın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Bir yandan insanların refah içinde yaşaması, diğer yandan birçok ülkenin yoksulluk, geri kalmışlık ve buna bağlı olarak ortaya çıkan açlık tehdidi ile yaşamak zorunda kalması, insan olarak hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir sorun olarak görülmektedir.

Gıda üretiminin yeterli düzeye çıkarılması, kaynakların daha akılcı ve verimli kullanılması ile kaynaklarla üretim arasındaki dengenin korunması gibi birçok tedbirin yanı sıra, israfın önlenmesi gibi çabalar da sorunun çözümüne büyük katkı sağlamaktadır. Niteliği itibariyle çok sayıda etkeni bünyesinde barındıran konu, ilgili tüm aktörlerin ve paydaşların farkındalıklarının artırılmasını, gerekli bilincin ve hassasiyetin oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır. Esasen bugün geldiğimiz durum, insan olarak hiç birimizin bu sorunlara duyarsız kalmamamız gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu bağlamda, verimli toprakları, uygun iklimi ve zengin tarımsal ürün çeşitliliğiyle ülkemizin tarımsal üretiminde ve dolayısıyla gıda temininde önemli yere sahip olan ilimizde, gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili bilincin ve hassasiyetin giderek arttığını memnuniyetle müşahede ediyorum.

Bu bilinç ve hassasiyetle Hükümetlerimizce tarımın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği, toprağın ve suyun rasyonel kullanılması amacıyla ilimizde önemli ve büyük meblağlarda yatırımlar gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirmeye devam edilmektedir. Tüm bu yatırım ve hizmetlerin, bilinç ve hassasiyetlerin artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Dünya Gıda Günü gibi etkinliklerin başta beslenme olmak üzere yaşanan sorunlara gerçekçi ve sürdürülebilir çözümler getirmesine ve tüm insanlığa daha yaşanabilir bir dünya bilincinin geliştirilmesine vesile olmasını temenni ediyorum."