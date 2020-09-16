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  3. 16 Eylül 2020 tarihli ve 31246 sayılı Resmi Gazete| Resmi Gazete'de bugün

16 Eylül 2020 tarihli ve 31246 sayılı Resmi Gazete| Resmi Gazete'de bugün

Resmi Gazete'nin 16 Eylül 2020 tarihli sayısı çıktı. Her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yeni kararlar ve tebliğler yer alıyor. İşte Resmi Gazete'de bugün ...

16 Eylül 2020 tarihli ve 31246 sayılı Resmi Gazete| Resmi Gazete'de bugün

16 Eylül 2020 tarihli ve 31246 sayılı Resmi Gazete yayımlandı.Kararlar, yönetmelikler ve tebliğlerin bulunduğu ve her gün mükerrer yayımlanan Resmi Gazete'de bugün neler var ? İşte detaylar...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

16 Eylül 2020 tarihli ve 31246 sayılı Resmi Gazete| Resmi Gazete'de bugün

TEBLİĞ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400) DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

 Anayasa Mahkemesinin 24/6/2020 Tarihli ve 2016/3932 Başvuru Numaralı Kararı DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

16 Eylül 2020 tarihli ve 31246 sayılı Resmi Gazete| Resmi Gazete'de bugün

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

c - Çeşitli İlânlar DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

16 Eylül 2020 tarihli ve 31246 sayılı Resmi Gazete| Resmi Gazete'de bugün

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