16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük hava tahmin raporuna göre bugün yurdun büyük çoğunluğunun bulutlu olması, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

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16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!

EGE

Parçalı ve az bulutlu akşam saatlerinden sonra Aydın ve Muğla'nın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adana'nın doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas ve Kayseri çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri'nin güney ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevreleri ile Malatya ve Elazığ'ın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu yarın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

16 Kasım 2022 Çarşamba hava durumu | Dikkat! Kuvvetli sağanak yağışlar geri geliyor!

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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